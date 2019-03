Ledecká nenavázala na dobré výsledky, ve finále sjezdu dojela osmnáctá

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra) - sjezd: 1. Puchnerová (Rak.) 1:32,91, 2. Rebensburgová (Něm.) -0,03, 3. C. Suterová (Švýc.) -0,08, 4. N. Fanchiniová (It.) -0,22, 5. Tipplerová (Rak.) -0,24, 6. Goggiaová -0,35, 7. Delagová (obě It.) -0,38, 8. Venierová (Rak.) -0,56, 9. Weidleová (Něm.) -0,74, 10. Weiratherová (Licht.) -0,90, ...18. LEDECKÁ -1,42.

Konečné pořadí sjezdu (po 8 závodech): 1. Schmidhoferová (Rak.) 468, 2. Venierová 372, 3. Siebenhoferová (Rak.) 354, 4. Štuhecová (Slovin.) 343, 5. Weidleová 307, 6. C. Suterová 288, ...24. LEDECKÁ 84. Průběžné pořadí SP (po 32 z 35 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1954, 2. Vlhová (SR) 1235, 3. Holdenerová (Švýc.) 943, 4. Schmidhoferová 721, 5. Brignoneová (It.) 704, 6. Mowinckelová (Nor.) 675, ...50. LEDECKÁ 129, 87. CAPOVÁ 33, 120. DUBOVSKÁ 8.