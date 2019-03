Shiffrinová je prostě neudržitelná. Poprvé v kariéře ovládla superobří slalom

Soldeu / Praha Hvězdná americká lyžařka Mikaela Shiffrinová získala poprvé malý křišťálový glóbus za superobří slalom a oslavila tak středeční 24. narozeniny. Ve finále Světového poháru v andorrském středisku Soldeu zajela současná královna svahů čtvrtý čas, závod vyhrála Němka Viktoria Rebensburgová.

Mistryně světa v super-G z únorového šampionátu v Aare Shiffrinová vyhrála pořadí disciplíny před Rakušankou Nicole Schmidhoferovou, s kterou v Soldeu dosáhla shodného času. Největší soupeřka Američanky a celková vítězka disciplíny z předchozích dvou sezon Tina Weiratherová z Lichtenštejnska v Soldeu chybovala a vyjela z trati.



Shiffrinová přidala výhru v hodnocení super-G k prvenství ve slalomu a k celkovému triumfu ve Světovém poháru. Čtvrtý glóbus v sezoně může přidat ještě v sobotním obřím slalomu, v kterém má před Slovenkou Petrou Vlhovou náskok 97 bodů.

Premiérový glóbus za rychlostní disciplíny si Shiffrinová vysloužila díky třem výhrám v pohárových závodech super-G v sezoně. Celkově získala jubilejní desátý glóbus v kariéře.

Před touto sezonou odjela Shiffrinová v SP jen osm superobřích slalomů a ani do této zimy nevstupovala s cílem v této disciplíně dominovat. „Ani mě to nenapadlo. Nečekala jsem, že bych mohla jezdit takhle dobře. Měla jsem ale i štěstí, že se pár závodů zrušilo. Je neuvěřitelné, že jsem to dokázala,“ řekla Shiffrinová, která původně neplánovala jet super-G ve finále a rozhodla se nastoupit až po zrušených závodech v Soči, díky čemuž zůstala v čele disciplíny.