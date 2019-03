Organizuje Světový pohár ve Špindlerově Mlýně: Absence Ester Ledecké na nás snad nebude mít dopad

Špindlerův Mlýn V posledních dnech má na povel přes 250 lidí. Max Gottfried na posledním Světovém poháru v alpském lyžování v roce 2011 pracoval jako řadový pořadatel, dnes šéfuje organizačnímu výboru celé akce. A přiznává, že klidný úplně není.

Lidovky.cz: Jaké to pro vás je organizovat takhle velkou akci?

Je to úžasná věc, jsme rádi, že je takhle velká událost v České republice, zvláště po docela dlouhé době. Věřím tomu, že se nám povede ukázat takový výsledek, abychom se třeba v brzké době dočkali nějakého pokračování, a třeba tuhle akci dostaneme znovu.

Lidovky.cz: Spíte vůbec? Byl jsem se totiž v úterý u sjezdovky podívat, a viděl jsem vás na ní okolo půl osmé večer.

Samozřejmě spím, není to samozřejmě spánek osm hodin denně, ale stačí to. A ano, byl jsem se včera (v úterý) na sjezdovce podívat, jakým způsobem pokračují práce na jejím čištění, protože nás odpoledne postihlo silné sněžení, takže technické čety měly poměrně dost napilno, aby daly sjezdovku do kupy, což se jim nakonec povedlo.

Lidovky.cz: Takže v úterý sněžilo, ve středu se ale razantně oteplilo, teploty jsou okolo pěti stupňů nad nulou. Dá se s tím něco dělat?

Počasí nezměníme, ale spousta věcí se dá udělat se sjezdovkou. Je to o práci technických čet, které musí stále jezdit dokola, odměkávající vrstvu stahovat pryč, a dělat všechno pro to, abychom sjezdovku udrželi až do závodů, což se určitě povede.

Lidovky.cz: Máte na sjezdovku nějaké reakce od závodnic?

Reakce máme, nicméně závodnice tady lyžovaly a trénovaly, když byly podmínky úplně jiné, a dost se lišily od toho, jak bude sjezdovka vypadat na závody. Byly velice spokojené, libovaly si, jak je sjezdovka připravená, a teď je to jen o práci ve dne a v noci.



Lidovky.cz: Kolik lidí je dnes zapojených do příprav?

Na sjezdovce máme přes sto lidí, plus samozřejmě další stovka pobíhá okolo příprav infrastruktury, staveb a tak. Také se finišují věci v cílovém dojezdu, dělají se závěrečné úpravy ve stanech, prostorách VIP a tak dále, takže dneska si troufnu říci 250 osob, nakonec se dostaneme přes pět set.

Lidovky.cz: Jak dlouho vám trvaly přípravy sjezdovky? Když si dáme jako mezní bod její uzavření pro veřejnost.

Trať se uzavírala koncem února, uzavření bylo hlavně z toho důvodu, aby se preparace, která proběhla hlavně přírodními podmínkami, protože nám pěkně zapršelo a potom zamrzlo, tak abychom ji dokázali udržet až do závodů. Od té doby na ní probíhaly každodenní práce.

Lidovky.cz: Až v sobotu celý Světový pohár skončí, jak dlouho vám bude trvat opětovné uvedení do provozu?

Dva tři dny, možná ani ne. Záleží hrozně moc na podmínkách, ale pravděpodobně budeme schopní pustit prvního lyžaře na sjezdovku v pondělí.

Je důležité detailně připravit všechny prostory, pochopitelně se nezapomíná ani na diváky. Čištění tribun před Světovým pohárem v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně.

Lidovky.cz: Jak se budou závodnice dostávat na start?

Dvousedačkovou lanovku, a potom kotvou. Ze zahraničí jsou zvyklé na daleko komplikovanější příjezd na start, takže jim to nevadí.

Lidovky.cz: Měl jste v posledních dnech obavy, aby se to stihlo, zda je všechno v pořádku?

Obavy jsou vždycky, ale myslím si, že tým, který kolem sebe mám, odvedl perfektní práci. Dá se v tuhle chvíli říct, že jsme neměli žádný zásadní problém, že bychom třeba něco nestíhali. Je to připravené dobře, a vypadá to, že to dopadne tak, jak jsme si naplánovali.

Lidovky.cz: Nedá se vyhnout otázce na absenci Ester Ledecké. Jak vám to zkomplikovalo přípravy a propagaci? Ptám se proto, že ještě teď jsou vidět ve Špindlerově Mlýně billboardy, na nichž je česká olympijská vítězka.

Neřekl bych, že to byla komplikace. Je škoda, že tady Ester Ledecká nebude startovat, ale všichni respektujeme její rozhodnutí, respektive rozhodnutí jejího realizačního týmu. Držíme jí palce, aby uspěla ve snowboardingu. Co se týče nás, není to event jedné osoby, je to akce dalších hvězd, které sem diváky přilákají, a věříme, že to ve finále nebude mít žádný zásadní dopad.

Lidovky.cz: V jakým částkách se pohybuje rozpočet celé akce?

Pohybuje se okolo čtyřiceti milionů korun.

Lidovky.cz: Těšíte se na to, až celá akce skončí? Máte určitě hodně starostí, spoustu věcí na zařizování.

To je strašně těžké říci. Nebudu určitě mluvit jen za sebe, když řeknu, že nás to hrozně moc naplňuje, že je to úžasná věc to celé organizovat. Na druhou stranu jsou nyní všechny přípravy tak intenzivní, že si pochopitelně ve chvíli, kdy všechno dobře dopadne, zhluboka oddechneme. A že snad všechno, co jsme nachystali, bylo dobré, a třeba se dočkáme i dalších opakování.