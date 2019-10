Čtvrtkařka Naserová zaběhla třetí nejlepší čas všech dob, Holuša se Sasínkem vypadli v semifinále

Mistrovství světa v atletice v Dauhá: Muži: Desetiboj (po devíti disciplínách): 1. Uibo (Est.) 7869 (100 m: 11,10 - dálka: 746 - koule: 15,12 - výška: 217 - 400 m: 50,44 - 110 m př.: 14,43 - disk: 46,64 - tyč: 540 - oštěp: 63,83), 2. Warner (Kan.) 7854 (10,35 - 767 - 14,97 - 202 - 48,12 - 13,56 - 42,19 - 470 - 62,87), 3. Kaul (Něm.) 7850 (11,27 - 719 - 15,10 - 202 - 48,48 - 14,64 - 49,20 - 500 - 79,05), 4. Škureňov (Rus.) 7826 (11,02 - 761 - 14,71 - 211 - 49,36 - 14,28 - 48,75 - 520 - 59,56), 5. Lepage (Kan.) 7796 (10,36 - 779 - 13,21 - 205 - 47,35 - 14,19 - 41,19 - 520 - 57,42), 6. Oiglane (Est.) 7593. Ženy: Koule: 1. Kung Li-ťiao (Čína) 19,55, 2. Thomasová-Doddová (Jam.) 19,47, 3. Schwanitzová (Něm.) 19,17, 4. Ewenová (USA) 18,93, 5. Mártonová (Maď.) 18,86, 6. Dubická (Běl.) 18,86, 7. Ealeyová (USA) 18,82, 8. Crewová (Kan.) 18,55. Sedmiboj (po šesti disciplínách): 1. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 5976 (100 m př.: 13,09 - výška: 195 - koule: 13,86 - 200 m: 23,08 - dálka: 677 - oštěp: 43,93), 2. Thiamová (Belg.) 5839 (13,36 - 195 - 15,22 - 24,60 - 640 - 48,04), 3. Preinerová (Rak.) 5579 (13,25 - 177 - 14,21 - 23,96 - 636 - 46,68), 4. Williamsová (USA) 5558, 5. Broersenová 5541, 6. Vetterová (obě Niz.) 5540, ....17. Cachová (ČR) 5120 (13,47 - 174 - 12,58 - 24,95 - 579 - 46,11). Rozběhy a kvalifikace: Muži: 1500 m: 1. Sulejman (Džib.) 3:36,16, ...27. Sasínek 3:38,17, 32. Holuša (oba ČR) 3:39,79 - nepostoupili do semifinále. Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 21,92, ...8. Staněk (ČR) 21,02 - postoupil do finále. Ženy: 1500 m - semifinále: 1. Simpsonová (USA) 4:00,99, ...23. Mäki (ČR) 4:17,65 - nepostoupila do finále. Trojskok: 1. Rickettsová (Jam.) 14,42.