Tragédie na cyklistice. Při závodu Kolem Polska nepřežil těžký pád dvaadvacetiletý Lambrecht

Chorzów Belgický cyklista Bjorg Lambrecht podlehl zraněním, která utrpěl při těžkém pádu ve třetí etapě závodu Kolem Polska. Dvaadvacetiletý jezdec byl ve vážném stavu převezen do nemocnice, lékařům se ho však při operaci nepodařilo zachránit.

Stáj Lotto-Soudal, která s Lambrechtem nedávno prodloužila o dva roky smlouvu, potvrdila úmrtí na svém webu. „Největší možná tragédie, která se mohla Bjorgově rodině, přátelům i spolujezdcům z týmu přihodit, se stala. Odpočívej v pokoji, Bjorgu,“ uvedla.

Lambrecht zhruba padesát kilometrů před cílem etapy z Chorzówa do Zabrze narazil do betonové propusti. Záchranáři museli jezdce na místě resuscitovat a po obnovení životních funkcí byl převezen do nemocnice sanitkou, protože podle médií jeho stav neumožnil transport vrtulníkem.

Po druhé etapě závodu WorldTour v Polsku byl Lambrecht dvacátý v průběžném pořadí. Na červnovém závodu Critérium du Dauphiné vyhrál soutěž mladých jezdců a loni získal stříbro na mistrovství světa cyklistů do 23 let. Zúčastnil se také loňské Vuelty a při prvním startu na Grand Tour odstoupil po 14. etapě.