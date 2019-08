Podle předsedy FAČR Martina Malíka mohou za problémy s rozhodčími do určité míry samy kluby

Praha Podle předsedy Fotbalové asociace ČR Martina Malíka mohou za problémy s rozhodčími v první lize do určité míry samy kluby. Šéf českého fotbalu tvrdí, že prakticky každý klub zaměstnává lidi, kteří mají na starosti pouze sudí. Malík to řekl v rozhovoru pro Deník N.

Rozhodčí se dopustili velkých přehmatů v závěru minulé sezony. Sudí v ligovém zápase se Spartou dvakrát poškodili Slavii, naopak ve finále poháru proti Ostravě červenobílým pomohli. Chyby pak provázely hlavně baráž o udržení. Sudí ublížili Jihlavě v dvojzápase s Karvinou a komise rozhodčích následně oba hlavní arbitry vyřadila z listiny pro profesionální soutěže. Stylem rozhodování se cítilo poškozeno i Brno proti Příbrami.

„Samozřejmě rozumím tomu, že se představitelé Jihlavy ozvou, ale na druhou stranu, nikdo z nich se mnou o tom problému nemluvil osobně. Naposledy se mnou mluvili ještě před baráží a jestli měli už tehdy pocit, že problém s rozhodčími je dlouhodobý, očekával bych, že někdo přijde a začneme to řešit,“ řekl Malík.

„Začali směrem ke mně křičet až poté: Předsedo, udělej s tím něco, protože je to skandální. To je podle mě velmi laciné. Protože pokud připustím, že rozhodčí může ovlivnit zápas, musí existovat nabídka od určitých konkrétních rozhodčích, ale musí zároveň existovat i poptávka od konkrétních klubů. Kluby v podstatě bez výjimky zaměstnávají osoby, které tohle přesně mají v popisu práce,“ doplnil předseda asociace.

Problémy s rozhodčími podle něj nemůže vyřešit jen sama asociace. „Protože bez toho, abychom si všichni řekli, že se kluby vykašlou na to, aby vytvářely poptávku, se nepohneme. Já se musím postarat o to, aby nebyla nabídka ze strany rozhodčích nebo abychom přerušili místa, kde se může nabídka s poptávkou potkat. To je jediná cesta, jak se z tohoto problému můžeme dostat. Jinak to budou stále jen populistické řeči,“ mínil Malík.

V minulosti neúspěšně navrhoval, aby se losovalo obsazení rozhodčích na jednotlivé zápasy první ligy. „Třeba rok a půl zpátky byla svolaná velká schůzka, na které byly některé české kluby. Říkal jsem tehdy, pojďme losovat rozhodčí na jednotlivá kola, seženu k tomu notáře. Nikdo to tehdy nechtěl. Ani (šéf Slavie) Jarda Tvrdík, který inicioval schůzku, ani Sparta, která je věčně nespokojená s rozhodčími. Argumentovali tím, že se bude hrát derby, na které vylosujeme rozhodčího třetí kategorie, který takto vypjatý zápas nezvládne, a bude to ještě horší,“ podotkl Malík.

„Jsem nervózní z toho, že už ve třetím kole se Sparta cítí velmi poškozená tím, že v Českých Budějovicích nevyhrála výkonem rozhodčího, a ne výkonem vlastních fotbalistů. Tyhle věci se dříve začaly dít v jarní části, kdy všechny kluby začínají být nervózní a vidí bubáka za každým rohem. Pokud se ale tohle děje už ve třetím kole, začínám to vnímat jako zvrácené až nebezpečné pro celý náš fotbal,“ řekl Malík.