Cyklisty čekají galeje. Nadupaný podzim i kolize velkých závodů. ‚Nemůžu se dočkat,‘ hlásí Štybar

Praha Cyklistický peloton zná novou termínovou listinu hlavní části letošní sezony. Podle tohoto kalendáře se sice všechny tři Grand Tour mají odjet, ale musí se stihnout během dvou a půl měsíce, přičemž Giro s Vueltou se dokonce budou překrývat.

Zatímco podle původního plánu by za tři dny začal první vrchol cyklistické sezony Giro d’Italia, kvůli koronavirové pandemii se rozjezd hlavní části sezony stále odkládal. Dosud posledním podnikem Světové tour bylo Paříž–Nice v první půlce března. Od té doby měl peloton utrum a byl odkázán pouze na individuální přípravu.



Co se závodníci načekají na pokračování sezony, o to víc se také nadřou. Znovu na start se má elita postavit 1. srpna, kdy je na programu odložená klasika Strade Bianche. Hned poté následuje Kolem Polska. Nechybí ani tradiční příprava na Tour de France v podobě Critérium du Dauphiné, tentokrát však zkráceném na pět etap. Datum samotné „staré dámy“ se už nějaký čas ví – startuje 29. srpna a do Paříže se dojede 20. září.

A právě na podzim začne cyklistům to pravé peklo. Závod střídá závod, a letos tak mohou zapomenout na to, že by pokořili Giro i Vueltu zároveň. Italská třítýdenní chlouba totiž začíná 3. října a ta španělská 20. října. To znamená, že když odstartuje Vuelta, bude mít Giro před sebou ještě dalších pět etap. Vuelta navíc přijde o úvodní tři zastávky a neodstartuje tak v Nizozemsku, jak bylo původně v plánu.

Není to však jediná kolize, která v nově upraveném kalendáři nastala. Třeba oblíbený závod na kostkách Paříž–Roubaix se má jet 25. října, kdy ti nejlepší ještě budou zápolit na Giru či Vueltě. A to ještě není jasný osud mistrovství světa ve Švýcarsku, s nímž se zatím počítá na konec září.

„Říjen bude docela rušný měsíc a bude výzvou sledovat, jak bude náš program vypadat, jakmile se vrátíme do závodění,“ říká Zdeněk Štybar z týmu Deceuninck–Quick-Step. „Nemůžu se už ale dočkat, až si promluvím se sportovními řediteli a začnu pro tyto cíle makat.“

Přes nebývalou náročnost je Mezinárodní cyklistická unie (UCI) s rozpisem akcí spokojena. Vzhledem k okolnostem se to prý lépe vymyslet nedalo. „Vypracovali jsme solidní, atraktivní a pestrý nový kalendář, který je co nejrealističtější a nejucelenější. Podařilo se nám to, jak nejrychleji jsme mohli, hned poté, co jsme měli informace o vývoji pandemie,“ uvedl prezident UCI David Lappartient.

Zároveň věří, že novým kalendářem uklidní situaci v jednotlivých stájích. „Jezdci, týmy a organizátoři mají nyní data, která potřebují k tomu, aby se zařídili k obnovení sezony od 1. srpna. Jedná se o velmi důležitý krok, na který celá cyklistická komunita, finančně zasažená pandemií čekala.“

Venku je sice celý kalendář, stoprocentní jistotu jeho dodržení však nikdo stále nezaručí. „Budeme nadále postupovat k obnovení sezony, nicméně s připomenutím, že zdraví jezdců a všech zúčastněných je stále naší prioritou. Všechno tak bude záviset na vývoji zdravotní situace ve světě,“ upozorňuje Lappartient. Zatím není například jasné, zda budou moci při závodech fandit diváci, nebo se pojede bez nich a jaká další opatření bude potřeba udělat. Z jejich realizace má obavy i čtyřnásobný šampion Tour de France Chris Froome. „Budou organizátoři schopni udržet lidi, aby nechodili k trati a aby se ve velkém neshlukovali? Teoreticky se můžeme Tour účastnit a televize ji mohou vysílat, nebudeme však mít scény s tradičními špalíry fanoušků. Možná to pro letošek takhle musí být. Nevím,“ řekl Brit v chatu na Instagramu.

Cyklisté se momentálně připravují, jak jen v dané situaci mohou. Většina z nich jezdí doma na trenažérech, kvůli karanténě jinou možnost často ani nemají. Aby měli trénink aspoň trochu rozličný, jsou pro ně připraveny speciální virtuální závody a různé výzvy. Na začátku měsíce tak třeba elitní borci Mark Cavendish a Luke Rowe úspěšně „pokořili“ Mt. Everest, když na trenažéru nastoupali 8848 výškových metrů.