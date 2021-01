Dakar má za sebou královskou etapu. Kubiena dojel na čtvrtém místě, Macík skončil šestý

Janbu Byla to královská etapa Dakaru. Ta, která ještě mohla výrazně zamíchat startovní pole a rovněž sebrat startujícím naději, že v pátek po téměř 8 000 kilometrech spatří cíl rallye. Češi ji zvládli: čtyřkolkář Tomáš Kubiena byl čtvrtý. Martin Macík po dvou výhrách mezi kamiony znovu vedl, ale nakonec dojel šestý. V průběžném pořadí je čtvrtý, když přeskočil Aleše Lopraise. Martin Michek skončil 15. a v celkovém pořadí se posunul do elitní desítky.

Pořadatelé kvůli vyplavené trase měřenou část zkrátili z původních 511 kilometrů na 465, na druhou stranu přidali dva přejezdy navíc, takže celková porce se navýšila na 599 kilometrů. A byl to ryzí dakarský očistec a zároveň etapa, která rozdávala nečekané rány.

Tak třeba Joan Barreda, čtvrtý mezi motorkáři, projel bez zastavení servisní zónou, zapomněl dotankovat a na 250. kilometru mu došel benzín. A je tak ze hry. Francouz Alexandre Giroud ještě doufal ve vítězství mezi čtyřkolkami, jenže mu na 106. kilometru explodoval motor a i on skončil. Jediný den od vysněného cíle.

I zaváhání Barredy využil Martin Michek. V závěru erzety sice nabral ztrátu, dojel 15., nicméně posunul se na 10. místo celkového pořadí. To je pro jezdce z netovárního týmu velký úspěch.

„Královská etapa byla opravdu pěkná. Přichystala úplně všechno od terénů - písky, duny, kamení, šotolinu. Do 340 kilometru jsem si držel krásné páté místo, bylo to neuvěřitelný. Jelo si parádně, lehce, s chutí,“ vyprávěl Michek.

Při zastávce na dotankování však zjistil, že má naříznutou zadní gumu, takže musel hodně zvolnit. Ztratil tak více než 10 minut. „Měl jsem to do bivaku ještě 260 kilometrů, z toho 130 kilometrů bylo ještě měřených, což nebylo úplně jednoduchý, aby se guma nezula. Mám ale reálnou šanci na 10. místo celkově. Dám do toho maximum. Jdu do boje a jdu se odevzdat.“

I tak před závěrečnou etapou vyrovnal české maximum na Dakaru v kategorii motocyklů, desátý byl v roce 1998 Stanislav Zloch. Kategorii motocyklů stále vede Kevin Benavides o čtyři minuty před Samem Sunderlandem, vítězem čtvrteční etapy.

Martin Prokop ve třídě aut ztratil hned v úvodu, později však zrychlil a do cíle dojel 15 minut za vítězným Al-Attíjou. V celkovém pořadí zůstává devátý, nicméně na trati prožil krušné chvíle.

„Byla to etapa, která nám dala nejvíc zabrat. Chtěli jsme jet rychle, ale hned po startu jsme udělali defekt. Ztratili jsme pět minut, k tomu nás předjela tři auta a my za nimi jeli ve vláčku. Bylo to hrozné, nemohli jsme jet rychle a trápili se. Když jsme se z toho po pár hodinách dostali, tak přišly těžké chvíle v kamení, kterého dnes bylo nekonečně,“ popisoval Prokop.

Jenže strasti nekončily. „Posledních 100 kilometrů jsme jeli v dunách. A když jsme přeskočili jednu hranu, tak za ní byla skála, na kterou jsme dopadli. Byla to taková rána, že jsme si mysleli, že je po Shrekovi (jméno vozu). Pak jsme pro změnu spadli ze stráně. Myslel jsem si, že půjdeme přes střechu, což se zázrakem nestalo. Nechápu. Jsme úplně vyřízení.“

Autům i nadále vévodí Stéphane Peterhansel, jenž má před poslední etapou náskok 15 minut a je blízko svému 14. dakarskému titulu.

V kamionech zpočátku etapy vedl Martin Macík, následně ztratil a dojel šestý. V průběžném pořadí je čtvrtý, příčku za ním Aleš Loprais. Stále vede Rus Sotnikov.



Páteční poslední etapa má navázat na původní africký Dakar, kde se končilo na pobřeží Růžového jezera u senegalského hlavního města. Teď to prý bude podobné. Závěrečný ceremoniál je pak nachystaný na zdejší stadion.