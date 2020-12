Davidová bojovala před poslední střelbou o výhru, nakonec dojela čtvrtá. Mezi muži zazářil Němec Peiffer

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - závody s hromadným startem: Muži (15 km): 1. Peiffer (Něm.) 35:53,3 (0 trest. kol), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -1,3 (1), 3. T. Bö (Nor.) -9,3 (1), 4. Doll (Něm.) -11,7 (1), 5. Jacquelin (Fr.) -22,4 (2), 6. Laegreid -25,0 (1), 7. J.T. Bö (oba Nor.) -25,9 (3), 8. Samuelsson (Švéd.) -29,3 (2), 9. Fillon Maillet (Fr.) -32,4 (2), 10. Loginov (Rus.) -32,8 (2), ...19. Krčmář -1:23,1 (2), 30. Moravec (oba ČR) -4:24,8 (3). Průběžné pořadí SP (po 9 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 428 b., 2. Laegreid 373, 3. Samuelsson 344, 4. Dale (Nor.) 340, 5. Fillon Maillet 339, 6. Jacquelin 324, ...21. Krčmář 169, 26. Moravec 109, 70. Krupčík (ČR) 1.



Ženy (12,5 km): 1. Röiselandová 34:05,4 (1), 2. Eckhoffová (obě Nor.) -14,0 (1), 3. Wiererová (It.) -26,9 (1), 4. Davidová (ČR) -33,0 (1), 5. Herrmannová (Něm.) -36,6 (2), 6. E. Öbergová (Švéd.) -42,4 (2), 7. Simonová (Fr.) -47,8 (3), 8. Hauserová (Rak.) -49,2 (3), 9. Preussová -49,2 (3), 10. Hettichová (obě Něm.) -56,5 (0), ...29. Puskarčíková (ČR) -4:33,6 (5). Průběžné pořadí SP (po 9 z 26 závodů): 1. Röiselandová 415, 2. H. Öbergová (Švéd.) 378, 3. Eckhoffová 346, 4. E. Öbergová 334, 5. Alimbekavová (Běl.) 326, 6. Wiererová 304, ...11. Davidová 237, 48. Puskarčíková 38, 56. Charvátová 25, 64. Jislová (obě ČR) 20.