Davidová: Cukroví jsem vyfasovala, poprvé budu dělat salát. Exhibice bez diváků má pro mě smysl

Praha Smíšená štafeta biatlonistů ovládla díky bronzové medaile z mistrovství světa ve finské Anterselvě týmové hodnocení v anketě Sportovec roku a těsně porazila seniorskou fotbalovou reprezentaci. "Hodně zvláštní období, nastalo spoustu změn, které nás nějakým způsobem omezily. Zimního sportu se to tedy zatím nedotklo tolik jako toho letního, kterému zrušili olympiádu. Pro všechny tento rok ale byl jiný a divný," hodnotí uplynulou sezonu jedna ze členek smíšené štafety Markéta Davidová.

Lidovky.cz: Jak si ceníte toho, že jste jako kolektiv porazili fotbalovou reprezentaci?

Hrozně moc si toho vážíme, Česko je fotbalová země, takže je tento úspěch super.

Lidovky.cz: David Pastrňák říkal, že je velkým fanouškem biatlonu, ale neumí lyžovat. Jak to máte vy s hokejem?

Já teda hokej aktivně nehraji, Ondra Moravec či Michal Krčmář si občas zahrají a nechávám to na nich. Jako malá jsem s babičkou chodila na veřejné bruslení, na škole jsme měli bruslení povinné, ale musím se přiznat, že mě moc nechytlo. Možná to bylo tím, že mi to moc nešlo, radši zůstanu u biatlonu.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte uplynulý sportovní rok?

Hodně zvláštní období, nastalo spoustu změn, které nás nějakým způsobem omezily. Zimního sportu se to tedy zatím nedotklo tolik jako toho letního, kterému zrušili olympiádu. Pro všechny tento rok ale byl jiný a divný.

Lidovky.cz: Ihned ze začátku roku vás čeká exhibice v německém Ruhpoldingu, dává smysl jí realizovat bez diváků?

Já se na ní určitě těším, jen mě zaskočilo, že se nejede na Schalke ale v Ruhpoldingu, což není moje oblíbená destinace. Bude to ale dobrý trénink a bude to vysílat televize, takže to pro mě smysl má. Jedeme si tam hlavně vyzkoušet jiné závodní podmínky.

Lidovky.cz: Myslíte často na plné tribuny fanoušky?

Naskakuje mi husí kůže, třeba když si vzpomenu na ten bronzový závod smíšené štafety. Finskou Anterselvu mám moc ráda celkově, hlavně si vzpomínám, jak jsme s Evičkou (Puskarčíkovou) čekaly na kluky a běžely jsme za nimi. Tohle jsou vzpomínky, které mám hrozně ráda, budou na furt.

Lidovky.cz: Vydržíte v Česku přes celé svátky?

Jojo, budu tu až do té exhibice, i když tu není v podstatě žádný sníh. Myslím si, že to máme takto všichni podobně. Letos budu trávit Vánoce trochu jinak, kvůli tomu covidovému šílenství poprvé nebudu s rodinou. Takže mě poprvé čeká příprava salátu, cukroví jsem naštěstí ještě vyfasovala.