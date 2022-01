Rozklíčování Djokovičova příběhu: co říká časová osa a proč tenistovy testy vzbuzují pochybnosti

Rozklíčovat příběh Novaka Djokoviče nebude snadné. Zvláště když v něm má chaos i sám přímý účastník a dvojice jeho elitních právniček Natalie Bannisterová a Penelope Fordová. Pojďme to ale zkusit.

Jádro problému

Dvacetinásobný grandslamový vítěz ze Srbska dlouhodobě odmítá koronavirové dění, které bude svět ochromovat brzo už dva roky. Mimo jiné prohlašoval, že zdravotní stav každého člověka je jeho soukromá věc, tzn., že nebude zveřejňovat, zda je, nebo není očkovaný (při příchodu do Austrálie pohraniční úřednici už ale sdělit musel, že není).

U protinožců jsou ony necelé dva roky velmi striktní, co se koronavirové situace týče. Do země, která momentálně neřeší jen Djokoviče, ale také strmě rostoucí přírůstky infikovaných koronavirem (dle prohlášení zdravotníků má 90 procent nových případů na svědomí mutace omikron), může přicestovat jen plně očkovaný člověk. Existuje pak i několik výjimek, mezi ně ale – na rozdíl od řady zemí – nepatří skutečnost, že jste koronavirus prodělali v posledních šesti měsících.

Přitom tento fakt je hlavním argumentem Novaka Djokoviče. Druhým pak skutečnost, že jeho výjimku musely posoudit dvě komise – jedna australského tenisového svazu a druhá státu Victoria – a obě tyto komise, aniž by znaly jméno žadatele, výjimku schválily. Na základě těchto argumentů navrátil v pondělí soud Djokovičovi víza a ponechal ho v zemi, Srb už absolvoval v Melbourne Parku tři tréninky, figuruje také v osudí pro páteční losování.

O tom, zda nastoupí k ostrému zápasu ve snaze vyhrát podesáté Australian Open a 21. vavřínem z turnajů velké čtyřky se odpoutat od rivalů Rogera Federera a Rafaela Nadala, rozhodne australský ministr pro imigraci Alex Hawke.

Ten totiž zkoumá, zda Djokovič a jeho tým v žádosti o výjimku nelhali. A právě zde musí být tenistovi každou hodinu stále více ouzko.

Nesrovnalosti s testy

Předně je třeba říct – nikdo z novinářů nemá k dispozici všechny důkazy předložené australským úřadům, krom zveřejněného přepisu Djokovičova rozhovoru na letišti s příslušníky pohraniční služby a také mailové komunikace mezi soudem a jeho právničkami.

Právě z nich ale vychází nejčerstvější zpráva. Redaktoři německého deníku Der Spiegel si dali tu práci a porovnali QR kódy se dvěma testy Djokoviče, které jsou v komunikaci oskenované a které byly provedeny na srbské půdě. Jeden je pozitivní PCR test ze 16. prosince, druhý je negativní ze dne 22. prosince. Jenže...

Poté, co reportéři v pondělí ve 13.19 hodin zadali do čtečky QR kód toho ze dne 16. prosince, ukázal se jim jako negativní. Když akci zopakovali o hodinu a půl později, už byl pozitivní.

Mezitím prohnali test také elektronickou databází. Z té vyšlo, že byl zadán až 26. prosince, tedy po deseti dnech. Což je opět průšvih. Byť je třeba dodat, že se do této databáze může propsat nejen poté, co jej tam zapíší zdravotníci, ale co si ho testovaný stáhne pro své účely.

To by dávalo smysl poté, co si člověk zpětně projde prohlášení Craiga Tileyho, šéfa australského tenisového svazu, pořadatele Australian Open. A také muže, který za účast hvězdného 34letého Srba u protinožců nejvíce bojoval.

Časová osa

„Do dnešního dne nebyly uděleny žádné zdravotní výjimky. Úzce jsme spolupracovali s vládnou Victorie na vytvoření spravedlivých protokolů pro posuzování žádostí o zdravotní výjimky, které nám umožní, aby bylo Australian Open bezpečné pro všechny,“ řekl Tiley 17. prosince.

O pět dní později přidal, že 19. prosince s Djokovičem mluvil. A že v mezidobí jeho komise (ne ta státu Victorie) několik žádostí už přezkoumala a výjimku udělila.

Jenže 29. prosince se Djokovič odhlásil z ATP Cupu, který startoval v Sydney už 1. ledna. „Neupřesnil, zda přijede, či nikoliv, ale řekl, že stále čeká na rozhodnutí o udělení výjimky,“ citovala agentura Reuters jeho krajana Dušana Lajoviče.

To by pak odpovídalo tomu, že Djokovič žádal o výjimku až de facto na poslední chvíli (dle známého amerického novináře Bena Rothenberga až dlouho po, protože uzávěrka žádostí byla 10. prosince (otázka je, zda Djokovič žádost neodeslal a poté postupně přidával formuláře).

Der Spiegel zároveň upozornil, že u Djokovičem doložených testů nesouhlasí pořadová čísla. Ten oficiálně dřívější ho má o 50 tisíc vyšší než ten starší, přitom by to mělo být opačně. A mimochodem, v období mezi 22. a 26. prosincem se v Srbsku uskutečnilo... světě div se, cca 50 tisíc testů.

Proč by falšoval Djokovič data? A proč by ve středu vydával prohlášení, že poskytl 17. prosince interview L’Equipe ve chvíli, kdy věděl, že je pozitivní, za což se omluvil? A za což to schytal od Evropského sdružení novinářů i srbské premiérky, která se ho až dosud zastávala?

Jednou variantou – a pro něj nesmírně tíživou – budiž, že ve skutečnosti pozitivní vůbec nebyl. Jenže Djokovič už na letišti tvrdil, že v dokumentech, které předal oběma australským komisím, má ty, které potvrzují dostatečný počet protilátek v jeho těle.

Srba může utěšovat fakt, že přesvědčit musí hlavně Hawkeho, už nyní ale v kontextu popsaných skutečností působí hodně ironicky jeho slova na téma covid-19 z konce října: „Média šíří v souvislosti s koronavirem jen strach a paniku. Nechci toho být součástí. Nechci být součástí této špíny...“