Djokovičovi se nelíbí pravidla pro konání US Open: ‚Co všechno musíme dodržovat? Je to extrémní‘

Bělehrad Světová tenisová jednička Novak Djokovič označil bezpečnostní pravidla, plánovaná pro letošní ročník US Open, za extrémní. Organizátoři newyorského grandslamu navzdory koronavirové pandemii stále počítají s konáním turnaje ve Flushing Meadows od 31. srpna.

„Neměli bychom smět na Manhattan, museli bychom spát v hotelích u letiště a testovali by nás dvakrát nebo třikrát týdně,“ řekl Djokovič srbské televizi Prva k opatřením, která chystají pořadatelé US Open. „Také by nás směla do areálu doprovázet jen jedna osoba, což nejde: potřebujete kouče, fitness kouče a fyzioterapeuta,“ dodal trojnásobný vítěz newyorského turnaje.



„Telefonoval jsem si s lídry světového tenisu, hovořili jsme o pokračování sezony, hodně také o US Open, u něhož není jasné, zda se bude konat. Ta pravidla, která nám řekli, že budeme muset dodržovat, aby se tam mohlo hrát, jsou extrémní,“ řekl třiatřicetiletý Djokovič.

Jeho dlouholetý rival a světová dvojka Rafael Nadal ve čtvrtek uvedl, že ho představa cesty do New Yorku na obhajobu loňského titulu příliš neláká. Španělský tenista tvrdí, že by se sezona neměla rozběhnout dřív, než budou moci všichni hráči bezpečně a bez omezení cestovat. Oficiálně je profesionální ročník přerušen do konce července.