Dlouholetý člen MOV Pound: Po zrušení olympiády v Tokiu by asi nebyly ani ZOH 2022 v Pekingu

Lausanne Pokud by se odložené olympijské hry v Tokiu kvůli koronavirové krizi neuskutečnily ani za rok, zřejmě by se nemohly v plánovaném termínu v únoru 2022 konat ani zimní olympijské hry v Pekingu. Myslí si to dlouholetý člen Mezinárodního olympijského výboru Richard Pound.

Pokud by byla situace tak vážná, že by neumožnila zorganizování letní olympiády na přelomu července a srpna 2021, považuje Pound za nereálné její zásadní zlepšení o necelý půlrok později. Zimní olympiáda v Číně je naplánovaná na 4. až 20. února 2022. „Pokud by byl problém s covidem v červenci a srpnu příštího roku v Tokiu, je těžké si představit, že by to nemělo dominový efekt ve stejném regionu o pět měsíců později,“ řekl Pound serveru insidethegames. Příštími zimními olympijskými hrami se Mezinárodní olympijský výbor zatím nezabývá, protože má dost starostí s vyřešením bezprecedentního ročního odkladu letní olympiády. Navíc je tam příliš mnoho neznámých.

Pokud vývoj pandemie koronaviru umožní uspořádání OH v Tokiu, může být krátká pauza před zimním vydáním her výhodou. „Udrží světovou pozornost a povědomí o olympijských hrách na velmi vysoké úrovni,“ nechal se v květnu slyšet prezident MOV Thomas Bach.