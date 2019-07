Dominance Mercedesu trvá. Hamilton si v Silverstonu připsal rekordní šestý triumf

Silverstone Velkou cenu Británie formule 1 vyhrál Lewis Hamilton a na domácím okruhu v Silverstonu si připsal rekordní šesté vítězství. Za obhájcem titulu a lídrem šampionátu dojel na druhé příčce Valtteri Bottas rovněž z Mercedesu. Třetí příčku obsadil Charles Leclerc z Ferrari, kterému na stupně vítězů pomohla kolize druhého jezdce italské stáje Sebastiana Vettela s Maxem Verstappenem z Red Bullu.

Hamilton odstartoval z druhého místa, ale od začátku útočil na vedoucího Bottase, který se však pokaždé dokázal ubránit. Pětinásobný mistr světa se do čela dostal v 16. kole při Bottasově první zastávce v boxech a vedoucí příčku udržel až do konce. Pomohla mu i dobře načasovaná výměna gum při „safety caru“, kdy Bottas naopak zaváhal a podruhé do boxů nedojel, přestože podle gumy ještě jednou musel vyměnit. Bottas nakonec na druhé příčce ztratil 25 sekund.



Hamilton zvítězil posedmé v sezoně. Šestým triumfem na domácím okruhu v Silverstonu se v čele historické tabulky osamostatnil před dvojicí Jim Clark, Alain Prost. V průběžném pořadí mistrovství světa zvýšil vedení před druhým Bottasem na 39 bodů. Mercedes, který před dvěma týdny v Rakousku přišel o neporazitelnost, díky němu vyhrál devátý závod v sezoně.



Třetí místo obsadil Leclerc, který se dlouho tvrdými souboji s Verstappenem staral o nejzajímavější momenty dnešního závodu. Jezdec Ferrari však měl i velkou porci štěstí, protože po „safety caru“ se propadl na páté místo a na stupně vítězů ho posunula až kolize Verstappena s Vettelem, který soupeře v Red Bullu zezadu sestřelil a i kvůli penalizaci klesl na předposlední 16. místo. Verstappen dojel pátý za kolegou z Red Bullu Pierrem Gaslym.