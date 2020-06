Doufám, že jsem se díky ocenění ve Španělsku ukázal, věří před draftem NBA talentovaný Krejčí

Úspěšnou první sezonu mezi profesionály má za sebou basketbalista Vít Krejčí. Český talent byl vybrán do nejlepší pětky mladých hráčů španělské ligy a dvacetiletý rozehrávač věří, že ocenění mu trochu pomůže i na říjnovém draftu do NBA.

Krejčí prožil ve Španělsku turbulentní sezonu. Ročník byl přerušen kvůli pandemii koronaviru a ACB liga, která je považována za nejlepší evropskou soutěž, se po přestávce dohrává turnajem pro dvanáct týmů ve Valencii. Zaragoza ve skupině B skončila poslední a do Final Four nepostoupila.

„Neměli jsme co ztratit. Před turnajem jsme přišli o tři důležité hráče a měli jsme nejmladší tým na celém turnaji, takže to byla zkušenost pro všechny. Všichni jsme udělali krok dopředu a pomůže nám to v budoucnu,“ řekl Krejčí v nahrávce pro česká média.

Zaragoza zakončila sezonu páteční porážkou 88:97 s Realem Madrid, Krejčí zaznamenal osm bodů a dva doskoky a dvě asistence. Celkem v první sezoně mezi profesionály odehrál v průměru devět minut za zápas a připsal si 4,1 bodu a 1,3 doskoku.

„Přestup do mužů je nejtěžší v kariéře a měl jsem štěstí, že jsem tři roky hrál proti zkušeným chlapům ve čtvrté lize,“ připomněl Krejčí působení v rezervě Zaragozy. „Plus jsem sbíral zkušenosti v reprezentaci, takže to nebyl tak velký skok,“ uvedl český reprezentant.



„V první profesionální sezoně jsem nasbíral hodně zkušeností. Měli jsme pár zkušených hráčů, kteří mi ukázali, jak se mentálně připravit na zápas a jak se starat o tělo. Cítím se mnohem víc připravený na mužský basketbal a to nejen herně, ale i na to, co se děje mimo něj,“ dodal.

Kromě zkušeností Krejčí získal také ocenění, když byl vybrán do nejlepší pětky mladých hráčů soutěže. „Dozvěděl jsem se to až od spoluhráčů. Ani jsem nevěděl, že jsem byl v okruhu kandidátů. Bylo to tedy velmi milé překvapení, za které jsem moc rád,“ uvedl Krejčí.

Věří, že ocenění mu pomůže trochu se zviditelnit před říjnovým draftem NBA. „Ale týmy se dívají i na jiné věci. Navíc draft je za dlouho, takže se snažím o tom nepřemýšlet. Soustředil jsem se na turnaj a abych za sebe nechal mluvit hru,“ prohlásil Krejčí.

Je přesvědčený, že týmům v NBA má co nabídnout. „Můžu hrát na třech pozicích, umím se přizpůsobit a to je jedna z věcí, co týmy v NBA hledají,“ poznamenal Krejčí, jenž by v zámořské soutěži mohl navázat na Jiřího Zídka, Jiřího Welsche, Jana Veselého a Tomáše Satoranského, kteří si jaké jediní Češi NBA vyzkoušeli.

S největší hvězdou českého basketbalu a hráčem Chicaga Bulls Satoranským bývá Krejčí často srovnáván. „Je neuvěřitelné, že mě srovnávají s jedním z nejlepších, ne-li vůbec nejlepším českým basketbalistou. Navíc jsem rád, že někoho jako Satyho mám, protože mu můžu kdykoliv zavolat a on mi poradí a pomůže, protože si tím sám prošel,“ prohlásil Krejčí.