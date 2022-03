Ducár touží titulem nastartovat český box. V cestě mu stojí ‚Rebel‘ z Ciego de Avila

Proč ty obavy aktuálně nejlepšího českého profesionálního boxera? Jeho paní je totiž ve 22. týdnu, manželé očekávají už druhý přírůstek do rodiny. Dvouletá Sofinka se může těšit na sestřičku. „Bylo mi to naznačeno při předposlední kontrole, my to ale vědět nechtěli. Tedy, myslela jsem si to. Ale když nám to teď naposledy napsali do karty, Vasil to nevydržel a podíval se. A pak jak byl na tom otevřeném tréninku v Palladiu, tak to od radosti prokecnul,“ směje se třiatřicetiletá rodačka z Benešova.

Ta si našla svého milého na sociálních sítích, když ji okouzlil v zápase v televizi. To se psal rok 2017, když Ducár neúspěšně usiloval v Gautengu o světový pás menší organizace domácího Kevina Lereny, už byla v očekávání první ratolesti.

„No a jelikož to nebude kluk, tak už mi řekl, že budeme mít tři. Že chce ke třem princeznám ještě toho kluka,“ vypráví dál. A když to nevyjde? „Tak si počkáme na vnoučata. Ale ono to vyjde. Protože už u třech dětí se bude muset hodně ohánět. Bude to chtít ještě hodně velkých zápasů. Vítězných,“ přidá s úsměvem a pohledem na svého milého.

Pokud ten v sobotu v tenisové aréně v Dubaji uspěje, brány do první ligy světového boxu budou otevřeny dokořán. Proti šestatřicetiletému Kubánci Miku Perezovi sice nejde o titul mistra světa, ale i ten Mezinárodní by měl váhu.

Hlavně díky jménu soupeře. „Rebel“ z Ciego de Avila, který utíkal z ostrova svobody nadvakrát, než se dostal do Corku v Irsku, v amatérech stihl přes 300 zápasů. V profesionálech prohrál jen třikrát. V roce 2017 se současnou jedničkou křížové váhy Mairisem Briedisem z Lotyšska. Předchozí dvě prohry se datují do let 2015 a 2014 a do váhy těžké.

A také do těžkého období v životě bijce příznačně přezdívaného „Rebel“.

Perez se až extrémně rychle vrátil do ringu poté, co v listopadu vybojoval brutální řežbu s ruským knockoutérem Magomedem Abdusalamovem. Ten za svoji bojovnost (od prvního kola boxoval s přeraženou čelistí a rozbitými kůstky pod okem) zaplatil zdravím, doživotně bude na vozíčku odkázán na své nejbližší.

S jeho soupeřem toto vše otřáslo. O dva měsíce remizoval s Carlosem Takamem, pak už přišla první prohra s Bryantem Jenningsem, aby náročný rok a půl zakončila 90vteřinový výprask od Rusa Alexandra Povětkina.

Perez se následně stáhl, vypadalo to, že ukončí kariéru, nadvakrát se ale vrátil. A nyní touží po titulu mistra světa. „Nečekejte, že to bude do konce,“ řekl stroze včera na tiskové konferenci už přímo v místě konání na výstavišti, kde probíhá letošní Expo.

„Je skvělý, zkušený, tvrdý, ale zároveň mi přijde, že má problémy dorazit načaté soupeře. Věřím, že pokud vydržím první kola, tak ho mohu utahat a porazit,“ reagoval ještě v Praze Ducár, kterému přijel na dva týdny před zápasem do Plzně pomáhat mistr světa WBC v této váze, konžský bijec Ilunga Makabu.

Ducár má navíc s pozdními knockouty zkušenost. V červenci 2018 se mu z počítání v závěru posledního kola zvedl český rival Vladimír Řezníček a jejich duel skončil remízou. O tři měsíce později v posledních vteřinách umlátil v Lille domácího Samuela Kadjeho a ukázal naplno svůj potenciál.

„Bude to v televizi, za což patří velké díky manažerovi Honzovi Koukalovi. Teď je to na mě. Jsme na začátku. Věřím, že tady box opět nastartujeme, tak se koukejte,“ dodává s odkazem na přímý přenos portálu Voyo.cz, který startuje v sobotu v 15.00 hodin.