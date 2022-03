Osamělá vítězka a tři kamarádky. Další triumf transgender plavkyně nabídl zvláštní pohled na stupně vítězů

Snímek se stal okamžitě virálním a lidé na sociálních sítích řešili, zda šlo od zmíněného trojlístku o protestní akci proti vítězné transgender plavkyni.

Jednadvacetiletá Sullivanová, stříbrná medailistka na 1500 metrů volným způsobem z olympiády v Tokiu, fotku v jedné diskusi na Instagramu rázně okomentovala: „Vole, fotila jsem se se svými nejlepšími kamarádkami z olympiády. Byly to první skupinové fotky po vyhlášení, bohužel zpravodajské weby tuto fotografii využily a vytrhly z kontextu.“

Jen pro doplnění: dvacetiletá Weyantová má z Tokia doma stříbro ze závodu na 400 metrů polohovým způsobem, o tři roky starší Fordová byla pro změnu stříbrná ve štafetě na 4x200 metrů volným způsobem.

Všechny tři se ve finále univerzitního šampionátu NCAA ve Virginii musely sklonit před Thomasovou (23), která začala s plaváním v pěti letech. Coby chlapec.

A ještě před dvěma lety závodila v dresu Pennsylvánské univerzity v mužské kategorii, než loni po dokončení hormonální léčby mohla začít soupeřit se ženami, které navíc začala porážet.

Proti Thomasové se otevřeně postavila jedna ze soupeřek

A spustila vlnu nevole a protestů, které stály místo třeba i dlouholetou plaveckou funkcionářku Cynthii Millenovou.

Otevřený dopis NCAA poté v pondělí napsala maďarská plavkyně studující v zámoří Reka Gyorgyová, olympionička z Ria 2016. Ta skončila 17., tedy jedno místo od účasti ve finále B. Dle jejích slov kvůli Thomasové.

„Bolí mě to, byl to pro mě poslední vysokoškolský závod. Neviním Thomasovou, ta jen dělá, co ji baví, má na to právo, ale viním nesprávně nastavená pravidla NCAA, které ji dovolují soutěžit proti nám,“ zní v jejím psaní.

Téma se dotklo i Sebastiana Coa, šéfa Světové atletiky, která v předchozí dekádě řešila především téma hyperandrogenní (zvýšená hladina mužských hormonů v ženském těle) půlkařky Caster Semenyaové. „Integrita ženského sportu je křehká. A pokud to nedáme do pořádku, tak je ohrožena vlastně celá jeho budoucnost,“ řekl pro The Times sám dvojnásobný olympijský vítěz v běhu na 1500 metrů.

A jak? Dle něj je klíčovým faktorem hladina testosteronu v těle sportovkyň. „Podívejte se na dvanáctileté dívky. Vzpomínám si, že mé dcery pravidelně předbíhaly své spolužáky, ale jakmile se dostavila puberta, začaly se výkonností rozdíly otáčet a zvětšovat. Musíme se ale v této otázce držet vědy,“ naznačil své vnímání tohoto ožehavého tématu.

Což je v rozporu s Millenou a dalšími experty, kteří hladinu testosteronu za klíčovou nepovažují. „Soupeří proti sobě těla, nikoliv identity. Muži mají větší srdce, kapacitu plic, pevnější kostru, to žádná roční hormonální léčba nezmění,“ řekla už loni.

Zajímavý je i pohled zmíněné Sullivanové, která se kvůli fotce s kamarádkami ocitla na pranýři. „Lia stejně jako kdokoliv jiný v tomto sportu tvrdě trénovala, aby se dostala tam, kde je. Dodržuje všechna nastavená pravidla. A stejně jako každý jiný v tomto sportu, ani ona není neporazitelná. A když už zvítězí, tak by si za to zasloužila stejně jako kdokoliv jiný uznání. Ženský sport má jiné skutečné hrozby: sexuální zneužívání, nerovné odměňování a nedostatek žen ve vedoucích funkcích,“ napsala na svůj Twitter.

Je třeba dodat, že sice zmíněná fotka na stupních vytržená z kontextu byla, žádná podobná společná i s Thomasovou ale neexistuje. Přitom tím by onu podporu transgender soupeřka poskytla daleko větší než prohlášením na sítích...