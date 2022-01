Je mužem, který plave proti ženám. Transgender sportovkyně ohrožuje i světové rekordy Ledecké, soupeřky se bouří

Dnes již bývalá americká plavecká funkcionářka Cythia Millenová v pořadu The Ingraham Angle pronesla: „Je to hrubé znevýhodnění žen.“

Řeč byla o překonávání jednoho plaveckého rekordu za druhým v podání nové komety Pensylvánské univerzity Lii Thomasové. Dvaadvacetiletá kraulařka závodí na tratích 200 a 500 yardů, na čemž by nebylo stále nic tak zvláštního, pokud by ještě před dvěma lety nebyla mužem a plavání se na sportovní úrovni nevěnovala i coby Will Thomas.

Jeho rekordy z roku 2018 a 2019 na tratích 500 a 1650 yardů (1 yard = 0,92 metru) jsou lepší než nejlepší kraulařky Katie Ledecké.

„Je to hrubé znevýhodnění žen, které nikdy nemohou soupeřit s muži, přestože tuto osobu oficiálně považujeme za závodnici,“ nebrala si Millenová servítky.

Ta v různých pozicích amerického plaveckého svazu působila přes třicet let. A coby vánoční dárek si před pár dny nadělila rezignaci. Právě na protest proti případu Thomasové.

„Z biologického hlediska nikdy ženou není a nikdy nebude. Je to velká iluze a je rozdíl být v ženském těle, cítit se jako žena a být ženou. Plavou proti sobě těla, nikoliv identity. Lia je mužem, který plave proti ženám,“ vysvětlila důvody svého nesouhlasu.

Nesouhlasu proti systému, nikoliv Thomasové jako lidské osobě, je třeba dodat.

Pravidla neporušuje

Ta totiž postupovala přesně dle pravidel NCAA (Národní americká vysokoškolská sportovní asociace). Poté, co prošla kompletní změnou pohlaví, absolvovala roční hormonální léčbu na potlačení hladiny testosteronu (mužský hormon) v krvi. Ve chvíli, kdy splnila všechny podmínky a mohla vstoupit do nové plavecké sezony, začala lámat rekordy své univerzity a výrazně se přiblížila i ke studentským výkonům olympijských šampionek Missy Franklinové a již zmíněné Ledecké.

„Muži plavou o osm až dvanáct procent rychleji než ženy, mají větší srdce, kapacitu plic, pevnější kostru, to žádná roční hormonální léčba nezmění,“ zopakovala Millenová pár dní po svém konci v americkém plaveckém svazu také pro celostátní televizní kanál Fox News.

Kolegyně fandí jen naoko

Jak už bylo napsáno, není jedinou, která nesouhlasí. Jen tyto nesouhlasy nejsou veřejné. Washington Times oslovil týmové kolegyně Thomasové, které neskrývaly rozhořčení, byť vyřčené pouze pod rouškou anonymity.

„V podstatě každý z týmu mluvil s trenéry a řekl jim, že se jim to nelíbí. Jenže náš kouč má hlavně rád vítězství. A je mu jedno, kdo jich dosahuje. Všichni tajně víme, že je to špatně, ale nic s tím neuděláme,“ citoval deník jednu z nich. „Když vyhrává kdokoliv jiný, fanoušci bouří, když dohmátne jako první Lia, je v hale ticho. Jsme znechuceni,“ přidala s dovětkem, že jim i trenérům doporučila na toto téma nedávat žádné mediální výstupy.

„Cítím se skvěle a sebejistě. Ve sportu i osobním životě. Přechod mi pomohl se sebedůvěrou, kterou jsem před coming outem neměla,“ zaznělo ve stejném článku od Thomasové. „Celý tým mě přijal skvěle, všichni od sportovců po trenéry mě neuvěřitelně podporují,“ doplnila větu, která tak úplně nekoresponduje s předchozími citacemi jejích kolegyň. Respektive... „Ano, musíme ji podporovat, takže ji chválíme, radujeme se s ní, ale je to hodně falešné,“ řekla deníku ona nejmenovaná plavkyně.

Mimochodem, podobně oslovily zástupce tuzemského plavání také Lidové noviny. Reakce byly obdobné těm zámořským. Oficiálně s díky odmítnutí, mimo záznam pohoršení a kroucení hlavou a názor shodující se s Millenovou: „Pořád jde biologicky o muže soupeřící se ženami.“

Nejde jen o plavání

Téma transgenderu ve sportu otevřel už v lednu 2021 tehdy nový americký prezident Joe Biden, který hned první den po nástupu do funkce podepsal nový „antidiskriminační dokument“, který právě přelomově umožňuje transgender sportovcům narozeným jako muži soupeřit dle stanovených pravidel po změně pohlaví mezi ženami, a to už v rámci školních a univerzitních soutěží.

Na odložených olympijských hrách v Tokiu pak v létě startovala novozélandská transgender vzpěračka Laurel Hubbardová. Té ale zápolení pod pěti kruhy z pozice favoritky hrubě nevyšlo.

Nové pravidlo o závodění transgender mezi ženami na podzim schválila také Mezinárodní bruslařká unie. „Věřím, že činovníci unie vše náležitě projednali s patřičnými odborníky z medicíny (i té sportovní) a že byla kritéria nastavená správně,“ okomentovala novinku pro Lidovky.cz Věra Tauchmanová, zkušená česká mezinárodní rozhodčí a bývalá dlouholetá šéfka Českého krasobruslařského svazu.

Také mezi krasobruslařkami totiž už jsou případy, kdy rodiče žádali, aby jejich potomek mohl soutěžit v „druhé“ kategorii. Konkrétně jde dle dostupných informací o transgender závodnice z Kanady. Ve chvíli, kdy v krasobruslení stále více záleží na co nejnáročnějších skokových variacích, může jít o podobný problém jako u plavání.

„Liana bude vymazávat ženské rekordy i na světové úrovni, což prostě není správně. A je to hrozivé pro malé dívky, které se tomuto sportu věnují a nikdy nebudou mít šanci se jí vyrovnat. Ale na nich už zjevně nikomu nezáleží,“ dodala Millenová.