Dvanáct hodin, tři dny po sobě. Thomas vysedává v sedle a vydělává na boj proti koronaviru

VIDEO: Day one ? #GsNHSZwiftShifts Time to do it all again... Donate here: https://t.co/V4yNaiULZY https://t.co/H4aDZ7JdZL Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu

Day one ✅ #GsNHSZwiftShifts Time to do it all again... Donate here: https://t.co/V4yNaiULZY https://t.co/H4aDZ7JdZL