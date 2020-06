Evans nesouhlasí s Djokovičem: Ne každý cestuje s kondičními trenéry, jeho argumenty pro ostatní neplatí

Londýn Britský tenista Dan Evans odmítl námitky Novaka Djokoviče proti zvažovaným opatřením na US Open jako zbytečné. Podle Evanse nepředstavuje pro většinu tenistů na okruhu možnost vzít s sebou na kurty jen jednoho člena týmu žádný problém. První hráč světového žebříčku přitom označil chystaná bezpečnostní pravidla za extrémní.

„Nemyslím si, že mít povoleného jen jednoho člena doprovodu je takový problém - většina hráčů cestuje jen s jedním trenérem,“ řekl třicetiletý Evans v rozhovoru pro BBC. „Ne každý cestuje s fyzioterapeutem a kondičními trenéry jako Novak, takže tenhle jeho argument pro zbytek pavouka neplatí, snad z výjimkou pár hráčů z absolutní špičky,“ dodal.

Organizátoři newyorského grandslamu navzdory koronavirové pandemii stále počítají s konáním turnaje ve Flushing Meadows od 31. srpna, byť nejspíš bez diváků. Platit má řada opatření, uvažuje se mimo jiné o charterových letech pro hráče i o ubytování všech na jednom místě a omezení volného pohybu. „I ze strany hráčů to musí být něco za něco,“ konstatoval.

Svou účast na US Open nedávno zpochybnil i Rafael Nadal, jenž prohlásil, že za současné situace nemá příliš chuť k cestě do New Yorku, kde by měl obhajovat titul. Podle španělského tenisty by měla sezona znovu začít až v okamžiku, kdy bude možné pro všechny bez obav a omezení cestovat.

Pokud chtějí tenisté hrát, musí podle Evanse přijmout pravidla. „Je skvělé, co ATP se svým podpůrným fondem dokázala, ale pro hráče není nic lepšího než prémie na grandslamových turnajích, které mohou vyhrát,“ uvedl s tím, že právě v tom by se nyní měli hráči spojit a tenisté ze špičky jako Djokovič a Nadal by svým postojem měli hůř postaveným hráčům žebříčku umožnit začít vydělávat na kurtech.



„Samozřejmě to není jen o penězích, jde i o zdraví. Ale pokud je situace dostatečně bezpečná, myslím, že by fakt, že si na kurt můžete vzít jen jednoho trenéra, neměl být důvod pro vynechání turnaje,“ prohlásil.