Fantastická Kvitová. Němku Siegemundovou přehrála ve dvou setech, v boji o finále vyzve Keninovou

Paříž Tenistka Petra Kvitová je podruhé v semifinále grandslamového Roland Garros. Třicetiletá česká hráčka dnes na pařížské antuce porazila dvakrát 6:3 Němku Lauru Siegemundovou a zopakovala úspěch z roku 2012. Její další soupeřkou bude čtvrtá nasazená Sofia Keninová, jež v americkém duelu porazila 6:4, 4:6 a 6:0 Danielle Collinsovou.

Turnajová sedmička Kvitová od začátku čtvrtfinále diktovala tempo. Nepouštěla dvaatřicetiletou Siegemundovou, které oblíbená antuka přinesla první účast mezi nejlepší osmičkou na grandslamu, k pestré hře a skvěle podávala. O zisku prvního setu rozhodla brejkem ve čtvrtém gamu. Při svém podání nečelila ani jednomu brejkbolu.

Ve druhé sadě favorizovaná Češka rychle vedla 2:0, ale pak se kouzlo jejího servisu rozplynulo. Dvakrát o podání přišla, ale o to aktivnější byla na returnu. Soupeřčin servis získala ještě třikrát včetně závěrečného devátého gamu druhé sady. Při druhém mečbolu jí 66. hráčka světa Siegemundová pomohla dvojchybou.

Kvitová byla na svůj výkon hrdá. Od rána se totiž potýkala s nervozitou způsobenou tíhou grandslamového čtvrtfinále i nevyzpytatelnou soupeřkou. „Věděla jsem, že to bude těžké. Celý zápas tam to pnutí bylo. Jsem velmi hrdá, jak jsem si s tím poradila. V prvním setu jsem servírovala dobře. Ve druhém to bylo horší, ale vždycky jsem ji brejkla zpátky. Byla jsem pořád ve hře. Hodně jsem běhala, dobíhala kraťasy a nějaké i sama udělala,“ pochvalovala si.



V semifinále grandslamu je dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová poprvé od loňského Australian Open, kde postoupila do finále. V Paříži, kde už má jistou prémii minimálně 425.250 eur (11,5 milionu korun), se zatím do finále nedostala. Před osmi lety nestačila na pozdější vítězku Marii Šarapovovou z Ruska.

Letos v dosavadních pěti zápasech na Roland Garros neztratila Kvitová ani set. Jednadvacetiletou Keninovou, která letos vyhrála Australian Open, porazila v obou vzájemných zápasech včetně loňského duelu na antuce v Madridu. Kvitová a Keninová jsou jedinými nasazenými hráčkami, které v pavouku zbyly. Ve druhém semifinále na sebe narazí devatenáctiletá Polka Iga Šwiateková a argentinská kvalifikantka Nadia Podoroská.