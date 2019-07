Federer postoupil do osmifinále Wimbledonu a vylepšil rekord v počtu vítězství na grandslamu

LONDÝN Osminásobný vítěz Wimbledonu Roger Federer neztratil ve třetím kole ani set a vylepšil zároveň několik rekordů. Jako první tenista v historii dosáhl na 350. vítězství na všech grandslamech. Další může přidat po tradičně volné neděli, kdy švýcarského fenoména vyzve Ital Matteo Berrettini.

Federer dnes vyřadil Lucase Pouillea z Francie po setech 7:5, 6:2, 7:6 a vyrovnal se Jimmymu Connorsovi v počtu výher na jednom z grandslamů. Connors jich má 98 z US Open, švýcarský tenista po dnešku z wimbledonské trávy. Jen o jedno vítězství méně má Federer z Australian Open, pak následuje Rafael Nadal s 93 vyhranými zápasy na Roland Garros.

Federer v Londýně usiluje o 21. grandslamový titul, o dva méně než Švýcar jich má antukový král Rafael Nadal. Ve hře o šestnáctý je i další člen velké trojky Novak Djokovič. Nadal si dnes poradil s Jo-Wilfriedem Tsongou také 3:0 na sety.

V ženské dvouhře deklasovala světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie dvakrát 6:1 domácí Harriet Dartovou a o čtvrtfinále si zahraje i sedminásobná šampionka londýnského grandslamu Serena Williamsová z USA. Julii Görgesovou z Německa porazila 6:3 a 6:4.

Třiadvacetiletá Bartyová v All England Clubu zatím neztratila ani set a jako jediná tenistka prošla do osmifinálové fáze na každém z posledních čtyř grandslamů. O 14 let starší Williamsová usiluje o rekordní 24. grandslamové vítězství v kariéře a první triumf ve Wimbledonu od roku 2016.



Williamsová dnes hraje ještě smíšenou čtyřhru s domácím miláčkem Andym Murraym. „Letos jsem odehrála asi jen patnáct zápasů, tak jsem si řekla, že by mi účast v mixu mohla pomoci,“ řekla Williamsová, která se naposledy představila na French Open. „Z toho, že budu hrát s Andym, je tady takový rozruch, až jsem z toho nervózní. Doufám, že očekávání dokážeme naplnit,“ dodala.