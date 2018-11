Federera kritizuje grandslamový vítěz. Švýcar má střet zájmů, není to fér, tvrdí

MONTE CARLO/PRAHA Všichni tenisté jsou si rovni, jen někteří jsou si rovnější? Třaskavou debatu rozpoutal francouzský deblista Julien Benneteau, když se v rozhovoru pro Radio Monte Carlo opřel do Rogera Federera. Švýcarské legendě vytýká, že je díky střetu zájmů pořadateli velkých turnajů zvýhodňována na úkor ostatních.

Zatímco jiní každoročně dřou v Melbourne do úmoru během horkých odpolední, Federerovi vycházejí pořadatelé Australian Open vstříc a nechávají ho opakovaně hrát večer.

Za příznivých klimatických podmínek. Aby šetřil síly.

Benneteau upozorňuje, že Federer, dvacetinásobný grandslamový šampion, odehrál tucet z posledních čtrnácti zápasů na slavném podniku v rámci večerního programu.

Důvod? Benneteau hledá za zvýhodňováním „Maestra“ střet zájmů.

Vidí hned dva.

1. Australský tenisový svaz, jenž stojí za Australian Open, je akcionářem Laver Cupu (exhibiční turnaj loni debutoval v Praze a o jeho zrod se postaral právě švýcarský fenomén)

2. Craig Tiley, sportovní ředitel Australian Open, je Federerovým agentem Tonym Godsickem placen jako člen organizačního výboru Laver Cupu

„Je to jen náhoda, že Federer za poslední dva roky odehrál na Australian Open kromě jednoho, dvou utkání všechna až večer?“ ptá se Benneteau a upozorňuje na zmíněné obchodní vztahy.

Náhoda to nejspíše opravdu není. Vysvětlení ovšem patrně bude prosté.

Federer je žádaný. Extrémně populární a sledovaný. Zkrátka má smysl, aby právě on hrál v těch divácky nejatraktivnějších časech.

„Roger Federer patří k nejuznávanějších sportovcům na světě. V Austrálii byl několikrát zvolen nejoblíbenějším hráčem. Fanoušci i televize chtějí, aby hrál na velkých stadionech a v nejlepších časech,“ zdůvodňuje to i sám Tiley v tiskovém prohlášení.

