Finále je mým cílem. Pak se uvidí, říká obhájce Zlaté přilby Milík

Pardubice Obhájce loňského vítězství na pardubické Zlaté přilbě Václav Milík má za sebou nepříliš povedenou sezonu. Zejména v porovnání s tou, jakou zažil minulý rok. Vše špatné by ale dost možná smazala z paměti úspěšná obhajoba na východě Čech. A Milík by si jí vážil o to více, že v neděli se pojede už 70. ročník slavného podniku.

„I když už jsem na vítězství dosáhl, hrozně rád bych uspěl znovu a vyhrál i letos, i když to samozřejmě bude moc těžké. Pardubický závod má ale v sobě něco speciálního. Je to dlouhý závod, potřebujete i štěstí a už jen probojovat se vůbec do finále, to je velký boj,“ řekl Milík novinářům.

„Finále je mým cílem, pak se uvidí. Bylo by to vážně krásné obhájit. Navíc atmosféra v Pardubicích je neskutečná, řehtačky v hledišti, troubení, je to mega zážitek. A úplně pokaždé, když si na to vzpomenu, mám z toho husí kůži,“ přiznal.

Cennou přilbu, kterou si vítěz nasazuje po triumfu na hlavu, má dobře schovanou. „Zatím je na velmi bezpečném místě, ale mám v plánu začít pomalu budovat barák a tam bude mít určitě své místo. No a přidat tam takhle její sestřičku... Ta letošní přilba by navíc byla ještě o poličku výše, když jde o jubilejní sedmdesátou,“ prohlásil Milík.

Dobře si však uvědomuje, že obhajoba je vždy o něco těžší než první triumf. „Cítím to přesně tak. A nejen v porovnání ke Zlaté přilbě, ale celkově k celé sezoně. Když je jedna sezona opravdu hodně dobrá, ta další je obvykle horší. Alespoň já to tak v kariéře mám, a co se dívám okolo, mají to většinou podobně i ostatní jezdci,“ podotkl Milík.

Přiznává však, že mnohdy mu chyběla větší trpělivost. „Komu se daří, chce být vždy samozřejmě ještě lepší. Chtěl jsem to hrnout, co to jde, a sbírat úspěchy. Ale chyboval jsem. Místo toho, abych to bral jako loni, kdy se mi nepovedl závod a já to hned hodil za hlavu, tak jsem nad tím začal zbytečně moc přemýšlet,“ uvedl pětadvacetiletý závodník.

„Domníval jsem se, že to jde všechno udělat ještě lépe, než to dělám, ale pak jsem kolikrát vše tak překombinoval, že se to odvíjelo na druhou stranu, tedy směrem dolů než nahoru,“ doplnil.

Sám tvrdí, že během této sezony vyzkoušel vše, co je na ploché dráze vůbec možné. „Lítal jsem z motoru na motor, neměl jsem dobrý začátek, v polské lize se mi nedařilo, což vytváří na člověka tlak, když se vám nepovede jeden, druhý, třetí závod. Začal jsem měnit věci, které byly loni dobré. A teď se zase k tomu, co bylo loni, vracím. V nastavování motorky na jednotlivé dráhy už budu určitě moudřejší,“ ujistil Milík.

„Ukázalo se, že to je stejně tak nejlepší. Jen to trochu sedí v hlavě, aby člověk dělal před závody věci, které má. Místo přemýšlení o tom, zda motorka pojede, nebo ne. Vše špatné je ale i pro něco dobré. Jsem z té sezony smutný, ale ponaučil jsem se,“ konstatoval Milík.

Přitom stačilo, kdyby hned zkraje poslechl otce, bývalého závodníka. „Hned na začátku říkal, že nemáme dělat žádné drastické změny. Během kariéry si také prožil ledacos. Pak už mi jen říkal - horkou hlavu nech být. Já si vše dělal podle svého, jsem ten, co si potřebuje nabít držku, aby mi vše došlo. Tátovi jsem musel dát za pravdu,“ přiznal Milík.

Z nepovedených vystoupení mrzela třetího muže Grand Prix České republiky 2017 nejvíc ta v Polsku. „Vzhledem k tomu, že je to moje zaměstnání, tak mě nejvíc štve, že se mi nedařilo podle představ v polské lize. Tam vydělávám peníze na ostatní závody. Strašně smutný jsem byl ale i z kvalifikace do Grand Prix, moc jsem se tam chtěl dostat nastálo. Tam jsem to prokaučoval hlavou. Chtěl jsem to dokázat, ale musím si zase počkat na další rok,“ uzavřel Milík.