Choupenitch se kvalifikoval do olympijské Paříže, může obhajovat bronz

Vedle českého a španělského reprezentanta se do boje o dvě volná místa na olympijských hrách pro šermíře ze zemí, které na OH nesestaví dostatečně kvalitní tým, zapojil Maďar Daniel Dosa. Rozhodovalo se až tento víkend ve Washingtonu a Černý Petr zbyl na Llavadora.

„Já jsem svůj první zápas ve Washingtonu dokázal vyhrát a Španěl ho prohrál 14:15, takže jsem ho v kvalifikaci o olympiádu předběhl v konečném výsledku o jediný bod. Já mám 99 a on 98 bodů,“ uvedl Choupenitch, který nakonec ve Washingtonu vypadl ve druhém kole s Italem Danielem Garozzem.

V tom prvním porazil 15:8 Tit Nam Čenga z Hongkongu. Úspěch byl pro něj o to cennější, že v USA bojoval s virózou. „Ještě předevčírem jsem měl teplotu a silný kašel, takže opravdu náročné podmínky a těžký los. Ale zvládl jsem to. Měl jsem okolo sebe super tým, fyzioterapeuta Patrika Grosmana a předsedu svazu pana Oldřicha Kubištu. Oba mají velkou zásluhu na tom, že se mi to nakonec povedlo,“ uvedl brněnský rodák.

V boji o olympijské hry dlouho ztrácel. „Kdyby mi někdo před třemi závody řekl, že se mi to povede, tak bych mu nevěřil. Byl jsem sice hodně pozadu, ale nakonec jsem to zvládl, takže mám velkou radost,“ pochvaloval si. Klíčové body ve svůj prospěch získal na únorových turnajích, kdy skončil druhý na Grand Prix v Turíně a sedmý na Světovém poháru v Káhiře.

Choupenitche čekají třetí olympijské hry. Před životním úspěchem v Tokiu startoval pod pěti kruhy v roce 2016 v Riu de Janeiro, kde prohrál ve svém prvním zápase.