Froomovo i Bardetovo loučení, konkurent k Saganovi. Top cyklistické přestupy roku

Předlouhých 11 let to spojení fungovalo. Chris Froome byl spjatý se značkou Sky, později Ineosu. Od příští sezony bude vše jinak. Podobně jako u Francouze Romaina Bardeta a stáje AG2R. Jaké jsou další nejzajímavější cyklistické přestupy letošního bláznivého roku?

Chris Froome

Nic většího se na přestupovém trhu neodehrálo.



Vlastně ani nemohlo.

Když po 11 předlouhých letech změní barvy nejlepší a nejúspěšnější cyklista své generace, je to nepřekonatelná událost.

Chris Froome možná sám doufal, že svou bohatou kariéru ukončí v domovském Ineosu, dříve Sky. Že si nebude muset zvykat na nové kolo, nové týmové kolegy, sportovní ředitele, celé zázemí.

A nebýt jeho loňského červnového katastrofálního pádu, kdy si zlomil snad všechny kosti v těle, v Ineosu by možná opravdu zůstal.

Jenže stalo se. Na jeho místo jedničky se začali tlačit jiní, mladší – Egan Bernal, Richard Carapaz, Tao Hart...

Asi hlavně proto Froome odchází do Israel Start-Up Nation, kde se potká i s René Andrlem, jenž tam působí jako sportovní ředitel. A čeká ho nejspíš největší výzva kariéry: ukázat, že letošní sezona byla opravdu jen sezonou návratu. A že i po tak těžkém zranění je v 35 letech stále mužem, který může vítězit na Grand Tour.

Nic jednoduchého.

Romain Bardet

Další velký přestup po letech.

Když v roce 2012 mladičký Francouz vstupoval do nejvyšší divize, vybral si domácí tým AG2R, se kterým pak spojil devět let kariéry.

Když se řekne AG2R, spoustě fanoušků se vybaví právě tenhle spíše introvertní přemýšlivý muž. Muž, který není typickým cyklistickým profesionálem.

Z obchodního managementu na Vysoké ekonomické škole v Grenoblu má titul MBA. Miluje historii, zajímá se o politiku, cituje filozofy.

A na kole se mění v dravce.

Už v roce 2014 dojel na Tour šestý. Pak i třetí a druhý, francouzští fanoušci doufali, že právě on naváže na triumf Bernarda Hinaulta. V posledních sezonách už ale Bardet není tak výrazný, pere se i se zraněními.

Třeba mu přestup do Sunwebu pomůže.

Tom Pidcock

Wouta van Aerta s Mathieu van der Poelem už není nutné představovat.

Trojnásobní mistři světa v cyklokrosu, kteří už poráží i nejlepší silničáře. Mladičký Tom Pidcock jde v jejich stopách.

Dlouho se na tenhle přestup čekalo, ale Pidcock byl trpělivý, pomalu rostl v kategorii do 23 let, kde absolutně vládl.

Nejen v cyklokrosu, ale také na silnici, kde vyhrál třeba mládežnické Giro, nebo jako biker. Letos se stal i mistrem světa na elektrických horských kolech.

Je to další všeuměl mezi profesionály, kterému by měly svědčit kostkové klasiky, sprinterské dojezdy a podle výsledků v mladších kategoriích také horské etapy.

S tříletou smlouvou v Ineosu má dost času ukázat, co v něm doopravdy je.

Greg Van Avermaet

Osm sezon strávil v BMC a nyní pouhé dvě v CCC.

Kvůli rozpadu stáje, jejíž největší sponzor – obuvnická firma CCC – ztratil kvůli finanční krizi o cyklistiku zájem, ani neměl na výběr.

Olympijský šampion tak trochu překvapivě posílí barvy AG2R, ze kterých odchází zmiňovaný Bardet. Francouzský tým byl dlouhodobě brán spíše jako ten, který touží hlavně po úspěších na Grand Tour.

Nikdy nedisponoval žádnou oslňující silou pro jarní klasiky, což se má v příštím roce změnit. Kromě Van Avermaeta totiž z Quick-Stepu přichází i Bob Jungels, šampion Lutychu a Kuurne-Brusel-Kuurne, nebo mladičký Stan Dewulf – vítěz mládežnické verze Paříž-Roubaix. Ve stáji zůstává i skvělý Oliver Naesen.

Belgičan tak bude mít na jaře slušnou podporu.

Miguel Ángel López

O budoucnosti Supermana, jak se Lópezovi přezdívá, se mluvilo od začátku sezony.

Jeho současný zaměstnavatel Astana totiž prohlásil, že nemá finanční prostředky na to, aby si služby malého Kolumbijce udržel.

Spekulovalo se o jeho přesunu do Bory-hansgrohe, pak i AG2R. Kolumbijec se ale nakonec rozhodl pro španělský Movistar, kde se sejde s Enrikem Masem, Alejandrem Valverdem nebo Markem Solerem.

Přesto by měl být jasnou jedničkou týmu pro třítýdenní etapové závody.

Jak by ne, vždyť patří k nejspolehlivějším cyklistům v této branži současnosti. Pokud jakýkoliv třítýdenní závod dokončil, vždycky jeho jméno svítilo na osmé příčce a výš.

Na Giru i Vueltě byl mezi třemi nejlepšími. Teď by chtěl to samé dokázat i na Tour.

Nils Politt

Už předloni ukázal, čeho je schopný, když dojel sedmý na Paříž-Roubaix.

Loni pak své kvality jen potvrdil, když na dvou kostkových monumentech - Roubaix a Flandrech - dojel druhý a pátý.

Nils Politt byl už před rokem žhavým zbožím na trhu, nakonec ho ukořistil Israel Start-Up Nation, ale jen na jednu sezonu.

Výdaje spojené s příchodem Chrise Froome údajně hrály velkou roli v tom, že na Politta, jednoho z nejlepších klasikářů současnosti, nezbyly peníze. A tak 26letý Němec míří domů. Do německé stáje Bora-hansgrohe, za Peterem Saganem.

Bude to vlastně poprvé ve Slovákově kariéře, kdy bude mít vedle sebe podobně silného muže pro klasiky.

Bude to pro trojnásobného mistra světa výhoda? Nebo naopak?

Richie Porte a Adam Yates

Kruh se uzavírá.

Když sem v roce 2012 Richie Porte přestoupil, rychle začal naplňovat svůj potenciál. Za čtyři roky v týmu Sky vyhrál Porte dvakrát Paříž-Nice, jednou Katalánsko a spoustu dalších menších závodů.

Tady se stal cyklistou pro velká třítýdenní etapová klání, i když roli jednoho z favoritů dlouho kvůli smůle a zraněním nebyl schopný prodat.

A to ani po přestupu do BMC a následně do Treku. Až letos se v 35 letech poprvé v kariéře prodral na pódium. Na Tour dojel třetí.

Do Ineosu se vrací podle svých slov hlavně pomáhat mladším týmovým kolegům.

Třeba Adamu Yatesovi, který přichází z Mitcheltonu-Scott.

O rozdělení dvojčat Yatesových se rovněž mluvilo od restartu sezony. Adam pak na čtyři dny držel žlutý dres během Tour, kterou nakonec dokončil na devátém místě.

Vzhledem ke konkurenci, která se pro příští sezonu v Ineosu sejde, to bude mít s pozicí lídra o pět minut mladší dvojče z rodiny Yatesů velmi složité.

„Ale mě jakožto Brita motivuje už jen to, že budu jezdit za čistě britskou stáj,“ říká.