Havelková vybojovala s Dynamem Moskva stříbro v prestižním ruském poháru

MOSKVA Sezona začala před pár týdny, ale Helena Havelková už stihla přidat do své bohaté sbírky další medaili. Nejúspěšnější česká volejbalistka posledních let vybojovala se svým Dynamem Moskva stříbro v ruském poháru.

Do Final Four, které se uskutečnilo 25. a 26. prosince v Kazani, postoupilo moskevské Dynamo spolu s Kaliningradem, Dynamem Kazaň a Uralochkou.

Právě na poslední jmenovaný tým narazilo Dynamo v semifinále, které hráčky z ruské metropole ovládly 3:1. Jedinou ztrátu si připsaly ve druhém setu.



„Celý zápas jsme odehrály hodně bojovně, ale na našem výkonu se podepsala zranění – chyběla nám polovina základní šestky,“ popisuje Helena Havelková.

„Univerzálka Gončarová se zranila nedávno při Lize mistrů ve Francii a blokařka Fetisová má natažené břicho, obě jsou přitom pro naše výkony důležité a jsou oporami ruské reprezentace. V semifinále si pak udělala výron i nahrávačka Babešinová,“ dodala.

Finálový zápas pak byl soubojem tradičních rivalů – Dynamo Moskva vs. Dynamo Kazaň. Jejich střet patří v Rusku k nejprestižnějším i nejtřeskutějším zápasům. V historii už na sebe oba týmy narazily ve finále poháru čtyřikrát.

Dvakrát zvítězila Kazaň, dvakrát Moskva. Každý z týmů přitom dokázal turnaj ovládnout čtyřikrát, naposledy to zvládl v minulém roce tým Heleny Havelkové, který pro sebe v uplynulé sezoně ukořistil na ruském území všechny trofeje!

Výsledky: Semifinále: Uraločka – Dynamo Moskva 1:3, Dynamo Kazaň – Kaliningrad 3:1.

Finále: Dynamo Kazaň – Dynamo Moskva 3:1

Tentokrát se ovšem po finálovém zápase radovaly volejbalistky Kazaně, které zvítězily 3:1. Dynamo Moskva pro sebe získalo pouze druhou sadu.

„Odehrály jsme maximum toho, čeho jsme v té chvíli a v té sestavě byly schopné, ale bohužel to nestačilo. Kazaň byla skvěle připravená a hodně jim pomohlo také domácí prostředí,“ zhodnotila utkání česká reprezentantka.

Dynamo Moskva si tak připsalo stříbro. Většina ruských klubů by jej považovala v jedné z nejlépe obsazených soutěží na světě za senzační úspěch, ale Dynamo patří k nejambicióznějším i nejbohatším klubům na světě, proto má jen nejvyšší cíle.

„Začátek sezony neprobíhal podle našich představ a v lize jsme prohrály několik zápasů, takže jsme nebyly v ideálním rozpoložení. Proto jsme už finálovou účast považovaly za úspěch. Ale když jsme tam byly, samozřejmě jsme chtěly zlato,“ říká Helena.

V posledních zápasech Ligy mistrů i ruské ligy už Dynamo podávalo skvěle výkony, a to navzdory nešťastné sérii zranění.

„Snažíme se jako tým dát co nejrychleji zdravotně dohromady a zároveň nahrát co nejvíc bodů, které nám na začátku utekly. Ale je to důležité spíše pro naši psychiku, protože v play-off začne nová soutěž a historie se nebude ptát, jaký byl začátek sezony,“ dodává optimisticky česká reprezentantka.