Volejbalistka Helena Havelková slaví titul z prestižní ruské ligy

MOSKVA Hned v první sezóně v ruském Dinamu Moskva se Heleně Havelkové splnil jeden z velkých snů. Česká smečařka spolu se svými spoluhráčkami zvedla nad hlavu pohár pro vítěze prestižní ruské soutěže.

Tým Dinama měl od prvních minut finále jasně navrch, a nakonec vyhrál úvodní zápas hladce 3:0.

Velkou zásluhu na vítezství si na domácím hřišti připsala i sama Havelková, která byla vyhlášena za nejužitečnější hráčku zápasu.

Rozjetému moskevskému buldozeru se dokázaly hráčky z Kaliningradu vzepřít jen ve druhém vzájemném střetu. V nervy drásajícím utkání nakonec podlehly 3:2.



A i když nevzdávaly jediný míč, nepříznivou sérii už ve svůj prospěch otočit nedokázaly, a nakonec podlehly i v posledním zápase jasně 0:3.

„Sama jsem nečekala, že to bude tak jednoznačné. Na druhou stranu je třeba říct, že nás neporazily ani jednou za celou sezónu, i když tomu byly dvakrát blízko. Zároveň jsem o nás ani v jednom zápase nepochybovala. Krom druhého zápasu jsme je prakticky nepustili ke slovu.“ vyčítala faktory úspěchu po zápase Havelková.

Suverénní po celou dobu

Nejdříve suverénní cesta přes hlavní část, pak klopýtnutí v play off. Ve druhém zápase semifinále odvracelo Dinamo porážku za stavu 1:2 a bojovalo o udržení nadějí na postup. Tým to spojilo a vrátilo mu to ztracenou sílu i sebedůvěru.

Od té doby potvrzovaly roli favoritek, kterou ztvrdily ve finále, kdy hráčky týmu z ruské metropole po výhře 3:0 na zápasy odváží zpátky do Moskvy titul šampiónek.

„Bylo hodně důležité vyhrát první dva zápasy doma. Ve třetím mě překvapilo, jak jednoznačné to bylo.“ konstatovala hrdě Havelková.

Havelková si připisuje na své konto další velký úspěch a doplňuje sbírku trofejí o další prestižní titul.

Navíc byla při svém prvním angažmá i u dalšího velkého milníku – poprvé v historii vyhrálo za jedinou sezónu Dinamo Moskva všechny tři domácí poháry.

Po náročné sezóně plánuje hlavně odpočinek. Ten bude ještě nějakou dobu trávit v Rusku, kde podpoří svého přítele Georga Grozera, který s týmem Petrohradu bude bojovat o 3. místo v ruské lize.

Po ukončení volejbalové sezóny plánuje zamířit domů, do Čech.