Hazard ohrožuje šachového šampiona. Naštvaný Carlsen se kvůli penězům od sázkovky hádá s krajany

PRAHA Žebříček nejlepších šachistů světa sice stále vede norský velmistr Magnus Carlsen (2847 ELO), ale už ne tak suverénně jako dříve. Slušný náskok si sice mistr světa stále udržuje, nad druhým, americkým velmistrem Fabianem Caruanou má náskok 27 bodů a nad třetím, čínským velmistrem Dingem Lirenem 56 bodů, ale důvodem může být absence většiny ratingovaných turnajů kvůli koronavirové krizi.

Za poslední čtyři měsíce se hrál pouze jeden klasický turnaj pro hráče světové špičky a v něm velmistr Carlsen ztratil. Kromě klasiky ve Wijk aan Zee se zúčastnil čtyř online turnajů, a nevyhrál ani jeden z nich. Naštěstí pro něj, body z těchto turnajů se do oficiálního žebříčku nepočítají.



Možný důvod, proč se světové jedničce v posledních měsících přestalo dařit, načrtl v časopise New In Chess další norský velmistr Simen Agdestein, jehož bratr Espen by dlouhá léta Carlsenovým manažerem.

Podle něj je šachový král rozhozen konflikty v domácím svazu kvůli jeho osobní i firemní sponzorské smlouvě se sázkovou společností Unibet. Mimochodem reklamní spot pro ni natáčel loni v Praze.



Rozzuřený a provokující

V Norsku je totiž hazard přísně regulován a ani sportovní kurzové sázky tam nesmí organizovat nikdo kromě jedné státní společnosti. Carlsen již dříve prosazoval, aby se norský šachový svaz zapojil do kampaně společnosti Unibet za změnu norské legislativy ohledně hazardu, a když neuspěl, založil si vlastní šachový klub a s Unibetem podepsal sponzorské smlouvy.

Během online turnaje Airthings Masters měl na pozadí za sebou logo Unibetu, ale norská televize NRK při přímém přenosu z turnaje logo sázkové společnosti rozostřila.



TOP 10 SVĚTOVÉHO ŽEBŘÍČKU 1. Magnus Carlsen (Norsko) – 2847

2. Fabiano Caruana (USA) – 2820

3. Ding Liren (Čína) – 2791

4. Jan Něpomňaščij (Rusko) – 2789

5. Levon Aronjan (Arménie) – 2781

6. Alexander Griščuk (Rusko) – 2777

7. Anish Giri (Nizozemí) – 2776

8. Šachrijar Mamedjarov (Ázerbájdžán) – 2770

9. Wesley So (USA) – 2770

10. Tejmur Rabžadov (Ázerbájdžán) – 2675

Rozzuřený Carlsen odmítl dát televize NRK rozhovor a na následující kolo turnaje si na truc oblékl košili s výrazným logem Unibet na prsou. „Provokace“ ale neměly dlouhého trvání, světový šampion překvapivě vypadl hned v prvním vyřazovacím kole (čtvrtfinále) s Rusem Daniilem Dubovem.

Vraťme se ještě k tomu jedinému ratingovanému turnaji poslední měsíců, kde mohla světová špička získat nebo ztratit body. Díky úspěchu ve Wijk aan Zee se do první světové desítky vrátil nizozemský velmistr Anish Giri (aktuálně je na 7. příčce s ratingem 2776 ELO) a naopak kvůli naprostému propadáku z první desítky vypadl francouzský velmistr Maxime Vachier-Lagrave, který ve Wijk přišel o 26 ELO bodů, a propadl se tak z páté až na patnáctou příčku světového žebříčku.



Další posuny ve světovém žebříčku přijdou nejdříve ve druhé polovině dubna, kdy se v ruském Jekatěrinburku má dohrávat druhá poloviny turnaje kandidátů mistrovství světa.