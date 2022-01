Češi se pokoušeli o zázrak na palubovce. Házenkářům happyend překazilo pár centimetrů, trenérem cloumala křivda

Češi měli osm sekund, aby hru rychle přenesli na druhou stranu a vstřelili vítěznou branku, která by znamenala také postup. Jenže Solák poslal na rozběhnutého Čípa o kousek kratší přihrávku, než bylo potřeba, a míč se od Čípovy nohy odrazil do autu.

Tři sekundy, dvě, jedna, konec.

„Hrozně mě to bolí, jsem zklamaný a zlomený,“ říkal smutně český trenér Rastislav Trtík.

„Je to teď těžké hodnotit. Je to čerstvé a bolí to, protože jsme byli extrémně blízko. Chyběl nám jeden gól,“ povzdechl si Tomáš Babák hrajicí na spojce. „Moc lidí by nám asi nevěřilo, kdybychom před turnajem řekli, že budeme remizovat se Švédy.“

Těžko zklamané hráče i členy realizačního týmu utěšovat, nicméně je na místě, poplácat je po zádech. Přestože se Čechům mezi dvanáct nejlepších celků postoupit nepodařilo, odjíždějí z Bratislavy s hlavami nahoře.

Od covidové blamáže

Házená patří ke sportům, kterou fanoušci v Česku ve větší míře sledují především při účasti reprezentačních výběrů na mezinárodních šampionátech. A řada z nich si jistě vzpomněla na loňskou blamáž s neuskutečněnou účastí na mistrovství světa, kde Češi přes postup nakonec kvůli covidové nákaze v týmu chyběli.

Jim Gottfridsson oslavuje vstřelený gól

Pachuť dlouho přetrvávala a ve vedení házené došlo k zemětřesení. Odvoláni byli reprezentační trenéři Daniel Kubeš s Janem Filipem, vzápětí skončil i prezident svazu Jaroslav Chvalný a několik členů exekutivy. Novým šéfem se stal dosavadní kapitán reprezentace Ondřej Zdráhala a národní tým převzal impulzivní slovenský rodák Trtík, jenž u mužstva působil už v letech 2002 až 2005.

Na Euru měl k dispozici omlazený mančaft, který dostal velmi těžký úkol - projít ze skupiny, do níž kromě Bosny a Hercegoviny dostal také obhájce posledních dvou titulů Španěly, kteří na olympiádě i MS brali bronz, a podobně silné Švédy. Hvězdy největšího kalibru hrající ve špičkových klubech, proti nimž se chtěla vytáhnout řada kluků působící jen v extralize, druhé německé bundeslize, Rumunsku či Lucembursku. Někteří jako Franc, Piroch, Reichl nebo Klíma měli jen minimum reprezentačních zkušeností.

Motivátor Trtík však ze svých svěřenců vyždímal maximum. Češi díky poctivé, snaživé a tvrdé hře za podpory „domácího“ publika v Bratislavě drželi krok se Španěly, jimž podlehli těsně 26:28, zdolali Bosnu a Hercegovinu 27:19 a remizovali se Švédy. V součtu rozhodlo o postupu Skandinávců pouze celkové skóre.

„Musíme to brát pozitivně - ukázali jsme, že i proti takovým skvělým týmům dokážeme hrát a nejspíš je dokážeme i porazit,“ snažil se o optimistický pohled Babák.

„Kluci ukázali, že házenou fakt umí hrát. Jsem na tým hrozně hrdý, kluci ukázali, že jsou schopni hrát se světovou špičkou,“ uznale pochválil tým Trtík, který se zároveň neubránil dojmu, že rozhodčí stejně jako v duelu se Španělskem mírně stranili soupeři. Seveřané zahrávali hned pět sedmiček, které všechny proměnil Wanne, i když jednu až z opravy po Solákově přešlapu, zatímco Češi ani jednu. „Když brouzdáte po hřištích třicet nebo čtyřicet let, víte, že by to mohlo být jinak, ale není. Hrají tam roli jiné věci. Asi těžko si někdo dokáže představit, že by najednou mistr Evropy a vicemistr světa nepostoupil ze skupiny.“

Zároveň Češi hned sedmkrát promarnili možnost jít do kýženého vedení, což byla velká škoda zvlášť při skvělých zákrocích brankáře Mrkvy. Ve druhé půli sice dostal pár smolných gólů, ovšem ve strhujícím finiši spoluhráče znovu podržel. I když ti však nakonec vlastní chybou postupový krok neudělali. Jak symbolické.

Hráči ještě musí růst

Výběr ukázal, že má pro další roky potenciál. „Máme hodně mladých kluků a i tak jsme dokázali hrát proti takovýmhle týmům. Z toho si musíme vzít to pozitivní do budoucna,“ říká Babák. „Budeme v tom pokračovat, budeme se dál sehrávat. Myslím, že tady v reprezentaci ještě můžeme uhrát slušné výsledky.“

Chce to však také, aby se hráči posouvali také individuálně, hráli víc významných zápasů, získávali zkušenosti. Pak by třeba některou z šancí jít do vedení využili. Nebo zdolali Bosňany větším rozdílem.

„Je tam hodně faktorů. Někteří hráči se možná musejí posunout do ještě lepších klubů. Většina hraje druhou bundesligu nebo českou soutěž. Na rozdíl od Švédů a Španělů, kteří hrají v prestižních klubech a Ligu mistrů. To je hlavní rozdíl a o to větší úcta k družstvu, že se dokázalo poprat s tak velkými hráči a mančafty,“ dodal šedesátiletý Trtík, který o své budoucnosti u mužstva teprve bude jednat. „Je to, jako kdyby vás někdo pořezal. Máte ránu a potřebujete čas, ať se zahojí. Potřebuji také nějaký čas.“