Hrdina Balvín: Když mě kluci najdou, tak se jim mohu odměnit

Praha/Šanghaj První dva duely na světovém šampionátu mu herně příliš nevyšly a podobně vypadal i první poločas klíčového zápasu s Tureckem. Nedařilo se mu dostatečně využít svou výšku a stejně jako v zápasech s USA a Japonskem často zbytečně debatoval s rozhodčími a gestikuloval nad jejich výroky. Pak se však něco zlomilo a pivot Ondřej Balvín ve druhé půli proti Turkům zazářil.

„Absolutně velká spokojenost. První poločas mi úplně nevycházel, ale když mi kluci ve druhé půli nahodili pár alley oopů (přihrávek nad koš na smeč), tak jsem se chytnul a sebevědomí šlo nahoru. Nedával jsem šestky, to bylo zklamání, ale tím, jak mi kluci pomáhali a já jim... Věřím, že obě strany jsou spokojené,“ zářil Balvín, který byl při výhře 91:76 se 17 body druhým nejlepším střelcem vítězů a doskočil také 11 míčů.

Tureckou hvězdu vymazali

Důležitý krok k nečekanému triumfu udělali Češi v čele s Balvínem na obranné polovině, kde dokázali skvěle zastavit nejlepšího hráče Turecka v dosavadním průběhu turnaje křídelníka Ersana Ilyasovu. „Oni chtěli hrát otevřený basket s Ilyasovou, ale Neno (trenér Ronen Ginzburg) se rozhodl mi věřit, abych ho většinu času bránil. Věřím, že jsem se odměnil hrou, kterou jsem předváděl. Jim v určitých fázích co mohlo vyjít, to jim nevyšlo,“ poznamenal Balvín na adresu hráče Milwaukee Bucks, jenž zůstal v zápase na šesti bodech a vypadal v některých fázích hodně frustrovaně.

Po poločasové přestávce 217 centimetrů vysoký Balvín pozměnil svou hru, dostával se do lepších pozic a Turci si s ním vůbec nevěděli rady. On sám měl pro zlepšený výkon jednoduché vysvětlení. „Kromě toho, že jsem měl podporu od spoluhráčů, jsem udělal dobrou práci na pick and rollu (clona na míč), kdy jsem se snažil rollovat ke koši, a tím, že to byl evropský basket, mi to sedí víc, než co jsme hráli proti Američanům nebo Japoncům.

To je basket, který hraju celý život, a když mě kluci najdou, tak se jim mohu odměnit,“ doplnila posila Bilbaa. K rozehrání mu pomohl lídr Čechů Tomáš Satoranský, který neměl tak vysoká čísla, ale dokázal tým v důležitých chvílích podržet velkými zkušenostmi. „Známe se fakt dlouho, aspoň deset let. Hráli jsme spolu ve Španělsku, máme svoje vazby. Je zvyklejší na Honzu (Veselého), ten je atletičtější. Ale on mi pomáhá fakt hodně, takže když já ukážu to nejlepší, pomůžu mu taky. Máme svoje chvíle. Jsme dobří přátelé. I to pomáhá,“ podotkl na adresu Satoranského Balvín.



Nejvyšší hráč českého výběru chválil také české fanoušky, kteří do daleké Šanghaje dorazili v úžasném počtu kolem tisícovky a při zápase své borce hlasitě podporovali. „Bylo to absolutně skvělé. Když jsme přicházeli na rozcvičení do haly, přišlo mi, že je tu méně lidí, ale pak všichni dorazili a atmosféra byla skvělá. V tak velké hale... Turci se také snažili, ale měli jsme štěstí, že je naši fanoušci přeřvali,“ usmíval se Balvín.

Český tým má tak trochu překvapivě naději bojovat o postup do čtvrtfinále a zajistil si minimálně účast v kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu v roce 2020. „Nebudeme favorité, ale věřím, že můžeme vždy překvapit, když budeme hrát stejným způsobem jako dnes,“ prohlásil odhodlaně.