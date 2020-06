Hrdlička, manžel Plíškové: Djokovič a spol. mohou svým chováním ohrozit restart tenisu

Tenisová líheň nakažených v Zadaru Čtyřdílná exhibiční tenisová Adria Tour, kterou organizoval nejlepší hráč světa, Srb Novak Djokovič, skončila obrovskou ostudou. A vše může navíc ještě gradovat. Novak Djokovič s manželkou Jelenou, jeho kondiční trenér Marko Paniki, krajan Viktor Troicki, Bulhar Grigor Dimitrov (ten dle zpráv bulharských médií přímo test na covid-19 neabslovoval, ale dle krevních testů a dalších příznaků mu bylo onemocnění diagnostikováno) s trenéry Kristijanem Grohem a Algisem Hristovem a Chorvat Borna Čorič. To jsou jména těch, kteří si z tenisové Adria Tour přivezli onemocnění covid-19. Tour ze čtyř zastávek dokončila pouze jedinou, přičemž ta víkendová v chorvatském Zadaru byla předčasně ukončena.

„Moc mě mrzí každý jednotlivý případ infekce. Doufám, že nikdo nebude mít kvůli tomu zdravotní potíže a všichni budou v pořádku,“ uvedl včera Djokovič poté, co se nechal spolu s manželkou a dvěma dětmi otestovat. On a Jelena Djokovičovi byli pozitivní na covid-19, jejich potomci onemocnění nemají. Paradoxem budiž, že ještě pár hodin předtím tvrdil, že bez příznaků tak neučiní. Případ vyvolal obrovskou mezinárodní bouři. Plné tribuny, objímání... „Sledoval jsem turnaj v Zadaru a už během toho mě překvapilo, že tam neexistují skoro žádná opatření, plné tribuny, objímání, poté i ta večerní oslava hráčů. Přitom například WTA (ženský tenisový okruh) průběžně rozesílá různá doporučení, jak se chovat, dbají na dodržování přísných hygienických podmínek,“ řekl LN k rychle bobtnající se kauze Michal Hrdlička, manažer české jedničky Karolíny Plíškové. On sám na českém území spoluorganizuje exhibiční ženskou sérii Tipsport Elite Trophy. „Bezpečnostní opatření jsou pro nás hlavní prioritou, zdraví všech je na prvním místě. Snažili jsme se, aby se lidé ve větším počtu nekoncentrovali v menším uzavřeném prostoru, hráčky si nepodávaly ruce, sběrači míčků měli roušky a nepodávali hráčkám ručníky,“ přidává k tour, která bude po víkendu pokračovat v Prostějově. Na rozdíl od té balkánské. Ta musela zrušit z politických důvodů zastávku v Černé Hoře, série se měla uzavřít 3. a 4. července v bosenské Banja Luce, na to pochopitelně ale nedojde. Ale to může být ten nejmenší problém. Poškozená image Víkendový turnaj sledoval z hlediště i chorvatský předseda vlády Andrej Plenkovič, který se posléze krátce setkal i s Djokovičem. Následný premiérův test na covid-19 byl negativní, také on se však dostal pod kritickou palbu. Původně pozitivní reklama pro Chorvatsko, které se snažilo prezentovat jako bezpečné, aby nalákalo zpět turisty, se proměnila v černou můru. Nespokojení diváci ze Zadaru žádají o testy, k zodpovědnosti se nikdo nehlásí – a to ani Djokovič – a ministr zdravotnictví Slovinska Tomaž Gantar už pohrozil, že jeho země zvažuje opětovné uzavření hranic se svým sousedem. Návštěvníci ze západní Evropy by tak rázem musel k Jadranu oklikou. V neposlední řadě pak třiatřicetiletý rodák z Bělehradu ohrozil svůj vlastní sport, který se chystá na srpnový restart sezony. „Klidně to může vše ohrozit, ATP asi nemá radost, jde o velký problém, zvláště, když tenis není kontaktní sport. Hodně to uškodí také image Djokoviče, kterou si snaží budovat,“ myslí si Hrdlička. Krom reakcí z bílého sportu, kdy elitní deblista Bruno Soares označil celou sérii jako „hororovou show“, potvrzuje na dálku jeho slova i šéf ATP (mužský tenisový okruh) Andrea Gaudenzi: „Trochu to připomíná to, když říkáte dětem, aby nosily helmu, když se učí jezdit na kole. To je samé ,ne, ne, ne, ne‘. Tak jedou, spadnou, a pak si helmu vezmou. Teď všichni víme, že se můžeme nakazit velmi jednoduše, takže budeme mnohem opatrnější.“ ANTONÍN VAVRDA