Hvězdný mladík zatím koše lámat nebude, musí na operaci se srdcem

LOS ANGELES Shareef O’Neal, syn jednoho z nejlepších basketbalistů historie Shaquillea O’Neala, neodehraje v příštím ročníku za slavnou univerzitu UCLA ani zápas. Osmnáctiletému basketbalistovi objevili lékaři nález na srdci, který vyžaduje operaci a bude muset vynechat celou sezonu.

O’Neal mladší v rozhovoru přiznal, že se při týmových trénincích v průběhu léta několikrát necítil dobře a lékaři se proto rozhodli ho na další průběh přípravy vybavit speciálním sporttesterem, který měl hlídat jeho životní funkce. Následná kontrola záznamů a vyšetření odhalila problém, který je nutné odstranit operativně. Dle expertů by se však rodák z Los Angeles po roční pauze měl být schopen vrátit do vrcholového sportu.



„Při jednom z rutinních vyšetření nalezli lékaři potíže, které souvisí se srdcem. Díky bohu, že se je podařilo najít včas a nestalo se nic horšího. Budu nucen vynechat celou sezonu, ale o to víc se můžu soustředit na studium, rehabilitaci a postupně se začít připravovat na další rok,“ řekl syn dominantního pivota, který hned čtyřikrát vyhrál prsten pro šampiona NBA a byl proslulý lámáním konstrukcí košů při tvrdých smečích.

Shareef O'Neal na tréninku UCLA.

O’Neal mladší měl původně nastoupit na arizonskou univerzitu, ale po skandálu s úplatky, který zasáhl i trenéra Arizony Wildcats Seana Millera, se rozhodl Shareef změnit plány. Bruins, jak se přezdívá týmům z UCLA, měli být podle papírových předpokladů s O’Nealem v sestavě jedním z favoritů na titul v NCAA.

„Nováček Shareef O’Neal ze zdravotních důvodů vynechá celou sezonu 2018/19. Bude nadále součástí studijního programu a také basketbalového týmu. Celá univerzita podporuje Shareefa i jeho rodinu při řešení tohoto nepříjemného problému,“ zní v prohlášení vydané vedením univerzity, kde studovali třeba Lew Alcindor (později Kareem Abdul-Jabbar), Russell Westbrook, Kevin Love nebo první Čech v NBA Jiří Zídek.

Shareef začal v posledních letech vystupovat ze stínu slavného otce, stal hvězdou středoškolského basketbalu, má přes 1,4 milionu sledujících na Instagramu a vybíral si z nabídek těch nejprestižnějších univerzit. Basketbalové dovednosti mu pomáhal pilovat i dlouholetý spoluhráč jeho otce a také legendární basketbalista Los Angeles Lakers Kobe Bryant, se kterým byl Shareef několikrát zachycen na videu.

„Lidé se mě ptají, jestli je možnost, že bych musel přestat s basketbalem. Rozhodně ne! Je to jen malá překážka na dlouhé cestě životem. Po operaci budu normálně chodit do školy a postupně se zapojovat do tréninku. Teď jsem samozřejmě zklamaný, protože jsem se na UCLA moc těšil a cítil jsem se být ve skvělé formě. Nedá se ale nic dělat. Budu se soustředit na rehabilitaci a vrátím se ještě lepší,“ uzavřel O’Neal.