Hvězdný MMA zápasník Nurmagomedov brojí proti provokujícímu Macronovi: Alláh je ve svém zúčtování rychlý

Je to pět dní, co ruský MMA zápasník Chabib Nurmagomedov po 29. vítězství kariéry ukončil slavně kariéru v UFC a za svá slova o tom, abychom se věnovali svým rodičům, sklidil potlesk celého světa. Nejen toho sportovního. Nyní se připomněl znovu, ovšem tentokrát ukázal svoji lehce temnou stranu…

„Buďme tu pro svoje rodiče, protože nikdy nevíme, co bude zítra,“ vyzval v sobotu v noci fanoušky celého světa dvaatřicetiletý Chabib Nurmagomedov, odcházející šampion lehké váhy UFC a nejlepší bojovník nejprestižnější MMA ligy světa napříč vahami (tzv. žebříčku P4P).

Konec sportovní kariéry po 29. triumfu v 29. profesionálním zápase zdůvodnil slibem daným mamince, že bez svého v červenci zesnulého otce a trenéra Abdulmanapa už zápasit nebude. Za svá slova sklidil veskrze potlesk, nejen ze svého sportu, ale i od globálních hvězd v čele s LeBronem Jamesem a Cristianem Ronaldem.

Na chvíli dal zapomenout na své lehce temnější pozadí, které čítá přátelství s čečenským prezidentem Ramzanem Kadyrovem či výzvu ruskému lídru Vladimiru Putinovi (po zápase s Irem Conorem McGregorem jej před dvěma lety dokonce přijal v Kremlu), aby pomohl za praní špinavých peněz a organizovaný zločin (obchod s bílým masem) vězněnému oligarchovi Zijavudinovi Magomedovi.

Kontroverzní přátelé

O tom, že praktikujícího muslima a striktního abstinenta mají v obrovské oblibě mnohdy kontroverzní arabští šejkové, svědčí i skutečnost, že UFC poslední tři jeho poslední zápasy zorganizovala ve Spojených arabských emirátech.

Všechny tyto skutečnosti se v pátek lehce po poledni projevily v jeho vzkazu skrze Instagram, kde má na 25 milionů sledujících (od víkendu mu přibyly dva miliony příznivců). V něm skrze fotku Macrona s přešlápnutou hlavou, kterou využívají nyní lidé protestující proti francouzskému prezidentovi, mimo jiné píše:

„Ano, všemohoucí (Bůh) znetvoří tvář tohoto stvoření a všech jeho následovníků, kteří pod zástěrkou svobody slova urážejí smýšlení půldruhé miliardy věřících muslimů. A všemohoucí je poníží jak v tomto, tak i příštím životě. Alláh je ve svém zúčtování rychlý a vy toho budete svědky.“

Jeho příspěvek během pár hodin získal přes dva miliony lajků a řadu reakcí včetně dalších muslimských sportovců, kteří s ním souhlasí.

PŘEKLAD VZKAZU CHABIBA NURMAGOMEDOVA „Ano, všemohoucí (Bůh) znetvoří tvář tohoto stvoření a všech jeho následovníků, kteří pod zástěrkou svobody slova urážejí smýšlení půldruhé miliardy věřících muslimů. A všemohoucí je poníží jak v tomto, tak i v příštím životě. Alláh je ve svém zúčtování rychlý avy toho budete svědky. My muslimové milujeme našeho proroka Mohameda (ať mu dá Alláh věčnou slávu) více než naše matky, otce, děti, ženy a všechny ostatní lidi blízké našemu srdci. Vězte, že tyto provokace jim nevyjdou, ti, kdo se bojí Boha, skončí.“

Nurmagomedov tímto ostrým vzkazem reagoval na poslední dění ve Francii. Tam 18letý Čečenec v předminulém týdnu usekl hlavu učiteli, který měl údajně během přednášky o svobodě slova ukazovat žákům karikatury proroka Mohameda. To je pro mnohé muslimy, kteří patří v této zemi i díky dřívějším koloniím mezi silné menšiny (dle studií jde až o 8,8 procenta populace), silně urážlivé.

Macron následně pronesl, že se Francie svých karikatur nevzdá. Ve čtvrtek následoval smrtící atak v kostele v Nice, kde útočník uřízl hlavu ženě a zabil další dva lidi.

Na francouzského prezidenta ještě před tímto atakem ostře reagovali například turecký prezident Recep Tayyip Erdogan či pákistánský premiér Imram Chán. Dle nich jsou Macronova slova o boji s radikálními muslimy v zemi rouháním.

„Tak to vnímá většina muslimů. Jde o zbytečné provokace, kterými se ničeho rozumného nedocílí. Chabib nenapsal nic špatného, nikoho k ničemu nevyzývá. A my jako muslimové musíme a stojíme za jeho slovy,“ řekl pro server Lidovky.cz Leonid Kušnarenko, český právník s ukrajinskými kořeny, který byl ještě loni šéfem pražských muslimů.

Dle muže, kterého s ruským „Orlem“ spojuje vášeň k bojovým sportům (je aktivním amatérským boxerem), je třeba v tomto vzkazu pochopit jejich vnímání náboženství. „Chabib to cílí na Macrona a lidi, co s ním souhlasí. Rozhodně nepodporuje, stejně jako já, násilí. Zavraždit lidi, kteří vlastně ani neví, co jejich prezident řekl, je špatně a s tím absolutně nesouhlasím. Shromáždit se, protestovat a vyjádřit nesouhlas s jeho postojem a chováním ale na místě je,“ dodal Kušnarenko.

Vyslyší jeho slova a také ta Nurmagomedova ve Francii? „Naším úkolem je bojovat proti poklesu některých ve jménu jejich náboženství tím, že je odřízneme od těch, kteří chtějí věřit v islám a jsou plnohodnotnými občany naší republiky,“ zní od Macrona…