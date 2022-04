Pinkej půl hodiny v kuse o zeď a vezmu tě na kurt. Jak se polská kometa dostala na tenisový trůn

Na Roland Garros 2020 přesunuté kvůli koronaviru na podzim mířila až coby 54. hráčka pořadí WTA, která předtím v Římě prohrála hned v prvním kole s kvalifikantkou Arantxou Rusovou.

V Paříži se však odehrála pohádka, něco magického. V pouhých devatenácti letech porazila jednoznačně všechny soupeřky včetně první nasazené Simony Halepové. Ani s jednou neztratila více než pět gemů a také tehdejší světové šestce a vítězce předcházejícího Australian Open Sofii Keninové nedala příliš šancí – za 81 minut bylo hotovo 6:4, 6:1.

„Jsem na sebe pyšná, nečekala jsem to,“ radovala se Šwiateková, již v cestě za trofejí provázela píseň Welcome to the Jungle od Guns N’ Roses, kterou si pouštěla před každým zápasem. „Jsem další outsider, který vyhrál grandslam v ženské dvouhře. To je bláznivé,“ zašla Šwiateková s připomenutím zástupu mladých hráček nastupující generace, které se prodraly na výsluní.

Předvést však znamenité dva týdny a dosáhnout na grandslamový titul, který má v posledních letech téměř pokaždé novou majitelku, je jedna věc a vystoupat až na samotný vrchol světového žebříčku přece jen ještě trochu něco jiného. Byť jí to umožnila svým nečekaným ukončením kariéry dosavadní vládkyně Ashleigh Bartyová. „Myslím, že tohle (pozice světové jedničky) a Roland Garros jsou srovnatelné úspěchy,“ uvedla Šwiateková minulý týden během prestižního podniku v Miami.

Na něm potvrdila, že je tenisový trůn v dobrých rukou. Turnajem procházela bez ztráty setu a v sobotním finále smetla čtyřnásobnou grandslamovou vítězku a někdejší jedničku Naomi Ósakaovou 6:4, 6:0. S bilancí 17-0 tak opanovala poslední tři turnaje za sebou. „Poslední týdny byly naprosto šílené, proto jsem netušila, jestli se mi podaří vítěznou šňůru udržet. Ale super, že jsem opakovaně ukázala psychickou odolnost. V minulosti jsem třeba prohrála a netušila proč. Teď cítím, že to všechno zapadlo do sebe,“ pochvalovala si po floridském triumfu svou herní i psychickou pohodu.

Tenis okoukala u sestry

Iga Šwiateková se narodila ve Varšavě a žije v městečku Raszyn kousek za polskou metropolí. Její křestní jméno vyjadřuje energičnost, zaujetí a cílevědomost, což jsou vlastnosti, které novou tenisovou jedničku dobře charakterizují.

Projevovaly se u ní od útlého dětství. Sportovní geny měla po kom zdědit, její otec Tomasz jako veslař dokonce závodil na olympiádě 1988 v Soulu. U vody ostatně začínaly také Iga s o tři roky starší sestrou Agatou, když je rodiče brali na plavání, jenže kvůli častým zánětům uší a krku od toho upustili.

K tenisu se Iga dostala právě přes sestru, která v dorosteneckém věku musela kvůli vleklým problémům s koleny slibně rozjíždějící se kariéry zanechat, místo toho se po matčině vzoru vrhla na stomatologii. Poprvé chytila raketu do ruky jako čtyřletá, v šesti ji rodiče zapsali do klubu. Nejprve jen s velkým zaujetím sledovala při tréninku Agatu, až jí její trenér slíbil, že pokud dokáže půl hodiny v kuse pinkat o zeď, vezme ji na kurt. Iga zapáleně odvracela tenisák, aniž by vnímala ubíhající čas, tak moc to chtěla dokázat.

Úspěchy sbírala už v juniorce, ať šlo o vyhranou dvouhru ve Wimbledonu, čtyřhru na French Open nebo vítězství s polským výběrem v juniorském Fed Cupu.

V roce 2019 vstoupila na okruh WTA a záhy začala být srovnávána s hvězdnou předchůdkyní Agnieszkou Radwaňsou, která vystoupala v žebříčku až na druhou příčku a vyhrála dvacet titulů včetně Turnaje mistryň, leč jejím grandslamovým maximem zůstalo finále Wimbledonu. „Dokázala hodně, byla ve špičce snad dvanáct let. Lidé nás budou srovnávat a já ještě musím hodně ukázat, abych se jí vyrovnala,“ prohlásila Šwiateková po triumfu na Roland Garros.

Slavný francouzský turnaj byl pro ni vskutku přelomovým momentem. „Píšu historii. Tahle zkušenost mi změní život,“ uvědomovala si.

Do té doby nezískala mezi elitou žádný titul a na turnajích velké čtyřky ani jednou nepřešla čtvrté kolo. Do Paříže tehdy navíc přijela ve fázi rozhodování, zda se má i do budoucna upnout k tenisu, nebo se soustředit na studium. Když na okruhu začínala, chodila zároveň ještě do školy. Kvůli svému sportovnímu vytížení sice dostávala volno, ale neměla žádný speciální program. Učila se v letadlech a po hotelích, mezi tréninky a zápasy. „Tenis pro ni nebyl nejdůležitější věcí v životě. Tréninky jsem musel plánovat na sedmou ráno, protože potom šla do školy,“ vyprávěl pro BBC její trenér Piotr Sierzputowski, který Šwiatekovou vedl do konce loňského roku, kdy ho nahradil Tomasz Wiktorowski, někdejší kouč Radwaňské.

„Právě teď bude těžké se rozhodnout, zda se vrátit ke studiu, protože cítím, že opravdu mohu dosáhnout velkých věcí,“ přiznávala Šwiateková předloni po zatím největším úspěchu kariéry. Tehdy se stala nejníže postavenou šampionkou Roland Garros od zavedení žebříčku v roce 1975. Byla rovněž vůbec prvním polským vítězem grandslamu a stejný primát jí patří i co se týče nejvyšší pozice v žebříčku. „Ale je mi teprve devatenáct, takže se toho během pár let může hodně změnit. Ještě uvidíme. Možná budu hladová po vědomostech. Opravdu se teď nebudu rozhodovat.“

Našla mentální balanc

Bylo by hodně divné, kdyby měla toto dilema nadále v hlavě, protože na její výsledky a pestrý, celodvorcový herní styl s razantním podáním pějí chválu i velké tenisové osobnosti.

„Její hra mi připomíná Novaka Djokoviče, který hraje tak dobře a blízko k základní čáře,“ vysekl Šwiatekové poklonu například legendární švédský tenista a nynější expert Eurosportu Mats Wilander, přestože sama hráčka jako svého oblíbence a vzor zmiňuje Djokovičova konkurenta Rafaela Nadala.

„Je neuvěřitelná. Těžko si představit, že nevyhraje půltucet majorů,“ řekl ve vysílání NBC během zmiňovaného French Open John McEnroe. „Vůbec na ní nejsou vidět nervy. Hraje absolutně rutinérsky. I ten nejtěžší set nakonec vyhraje 6:4,“ dodal americký vítěz sedmi grandslamů a přirovnal její podání ke střelbě z praku.

Tenisové komety si všiml i magazín Forbes, který ji zařadil na listinu stovky nejvlivnějších žen světa za rok 2020.

Šwiatekové však chvíli trvalo, než po senzačním triumfu nová očekávání vůči své osobě dokázala akceptovat a vyrovnat se s nimi. „Bylo náročné naučit se vypořádat se s byznysovou stránkou tenisu, máte více povinností, o které se musíte starat. Na začátku je těžké najít balanc mezi prací a dalšími věcmi,“ líčila loni na jaře v Římě pro WTA Insider.

V Itálii si připsala třetí titul kariéry, když ve finále deklasovala Karolínu Plíškovou nevídanými dvěma kanáry. Poté však sbírala spíš průměrné výsledky. Ve spolupráci s psycholožkou Dariou Abramowiczovou, která je pevnou součástí jejího týmu, se však opět dostala do pohody a svou mentální sílu si sama pochvaluje. „Po Roland Garros to byl hrozný chaos. Hodně jsem o sobě pochybovala, bojovala s emocemi, prohra pro mě znamenala konec světa. Teď jsem na nepříjemné situace připravená, dívám se na všechno s větším odstupem a všechno vidím jasněji, pozitivně.“

Dopad svých úspěchů by ráda přenesla na celou vlast. Ostatně vítězství na Roland Garros podle následného průzkumu způsobilo, že Šiatekovou tehdy znalo 61 procent jejích krajanů ve věku 18 až 54 let. A 57 procent dotázaných dokonce označilo její triumf za historický. Vliv zřejmě měla i na výběr jmen novorozených holčiček. Zatímco v roce 2020 pokračoval klesající trend a Igu zvolili rodiče pro svá děvčátka ve 2949 případech, následující rok to bylo o 266 víc, což v žebříčku popularity dívčích jmen znamenal posun z devatenácté na patnáctou příčku.

Šwiateková však svůj vliv pochopitelně zamýšlí směrem k výchově svých následovnic. „Doufám, že spousta mladých holek díky tomu (mým úspěchům) sáhne po raketě.ąteková praktikuje celodvorcový tenis. Do herního pojetí zahrnula střídání rytmu a variaci úderů. Styl se vyznačuje agresivním forhendem a bekhendem, které jsou kontrolovány horní rotací. Svou hru charakterizovala slovy: „tvrdý servis, topspin a bekhend po čáře“. Do hry zakomponovala náběhy na síť, s kvalitními voleji. Nedílnou součástí se staly i kraťasy. Za povedené zkrácení křižným slajsovaným forhendem ze základní čáry, v luganském semifinále proti Kristýně Plíškové, zvítězila ve fanouškovské anketě WTA o úder roku 2019. Za oblíbený povrch uvedla antuku, protože na antukových dvorcích od dětství vyrůstala.“

Sama tomu může napomoci dalšími úspěchy. Vždyť ve svém věku má téměř celou kariéru ještě před sebou.