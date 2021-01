Islandské monstrum v ringu obstálo. ‚Thor’ varuje příštího rivala: Jestli to nebere vážně, knockoutuju ho!

PRAHA Zatímco do Abú Dhabí se opět přesunul cirkus největší MMA organizace světa UFC, ve 140 kilometrů vzdálené Dubaji se o víkendu konal galavečer, jehož vrcholem byla boxerská exhibice mezi britským profíkem Stevenem Wardem a islandským obrem Hafthorem Björnssonem.

Na tom by nebylo nic podivného, kdyby druhý jmenovaný neměřil 206 centimetrů, nevážil skoro 160 kilogramů a nebyl jedním z nejsilnějších mužů planety.



„Miluji box a mám obrovský respekt k tomuto sportu a ke každému, kdo vstoupí do ringu, je to neuvěřitelná dřina,“ vyprávěl jeden z nejslavnějších strongmanů planety po mači vypsaném na tři tříminutová kola.

Ten skončil u exhibic obvyklou remízou, o výsledek tu až tak nešlo. Björnsson se chystá na podzimní oficiální duel s dalším silákem, Britem Eddiem Hallem. V ringu totiž chtějí vyřešit spory, které mají ze siláckých soutěží.



Jen tak mimochodem, oba mají doma titul Nejsilnější muž planety a za posledních devět let pouze loni chyběl jeden z této dvojice na stupních vítězů slavné soutěže World’s Strongest Man.

„Osobně více v jejich bitvě přeji Eddiemu, který na mě i z osobních setkání působí daleko sympatičtěji. Ale bude to nesmírně zajímavé,“ říká ke šlágru, který se uskuteční v Mekce boxu – Las Vegas – nejsilnější muž Česka, jednatřicetiletý Jiří Tkadlčík.

A byť si poslední dva měsíce zpestřuje přípravu lekcemi juda (potrénoval i s Lukášem Krpálkem, byť zatím jen v rámci silového tréninku) a také wrestlingu, do klece či ringu se zatím nechystá. „Box určitě ne, to není nic pro mě. MMA? Možná, uvidíme, kluci mě lákají, zatím jsem si s nimi jen zatrénoval,“ usmívá se přerovský rodák. Také on ale bude na střet obrů koukat.

„Tato exhibice pro mě znamenala strašně moc, potřebuji podobné zkušenosti. Nechci Eddieho popichovat, ale co jsem zatím viděl, nebere to zatím moc vážně. A pokud to tak je, v září ho pošlu k zemi,“ má jasno Islanďan přezdívaný „Thor“ či „Hora“.



„Nikdy jsem neviděl tak velkého chlapa se takhle hýbat. Jednou mě i svým úderem roztančil, vypadá skvěle i v ringu,“ pochválil ho Ward, profesionální boxer s bilancí třinácti výher a jedné porážky.