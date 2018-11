KOMENTÁŘ: Jak zabít další tenisovou soutěž, tentokráte Fed Cup

PRAHA Finále tenisového Fed Cupu ztrácí na atraktivitě. Ovšem ne v českém podání, to jen za Spojené státy nebudou hrát nejlepší hráčky. Oficiálně jsou důvodem zranění, únava po náročné sezoně, neoficiálně se šeptá o nechuti cestovat někam daleko, v tomto případě do střední Evropy.

Ostatně nominací Američanek na listopadové finále byl překvapen i kapitán české reprezentace Petr Pála. „Pokud by to takhle bylo, tak pro mě je to překvapivá nominace, abych řekl pravdu,“ reagoval na zprávu, že nepřijedou Stephensová (6. na světě) nebo Keysová (16.).

Už předem se tušilo, že nedorazí ani jedna ze sester Williamsových. Ovšem to, že americkou čest přijedou hájit Collinsová (35.), Keninová (48.) nebo Riskeová (63.), to se upřímně moc nepředpokládalo.



Přitom na loňské finále v Minsku zavítaly Stephensová i Coco Vandeweghová, tehdy desátá hráčka žebříčku.

Letos se jich v České republice bohužel nedočkáme.



Proti nim budou stát dvě hráčky z nejlepší světové desítky, sedmá Kvitová a osmá Karolína Plíšková. K nim přidejme ještě jednatřicátou Siniakovou a 33. Strýcovou. Je nutné uznat, že s americkými akciemi to nevypadá dobře.

Všimly si toho i sázkové kanceláře, například u Chance kurzy z původních 1,65 klesly na 1,15. Což je skoro jistota českého triumfu.

Omluvím se, pokud se budu mýlit, ale zatím to vypadá na moc jednoduché české představení. A to je škoda. Vyprodaná O2 arena by si určitě zasloužila důstojnější podmínky pro vrchol nejrespektovanější týmové tenisové soutěže, poněvadž mužský Davis Cup „zabily“ investice a změny.

Snad absence těch nejlepších nebudou důvodem k podobným inovacím i ve Fed Cupu.