Jakoby celé mé tělo kolabovalo, před očima jsem měl mžitky, řekl zdrceně Moravec

Östersund Byl to patrně nejhorší den, jaký kdy na lyžích a s malorážkou v životě zažil. Biatlonista Ondřej Moravec do cíle sprintu na mistrovství světa v Östersundu spíš došel, než dojel. Jeho tělo naprosto vysadilo, před očima měl mžitky. Nejen že nepostoupil do stíhacího závodu. Především nechápal, co se s ním děje.

První kolo bylo ještě víceméně normální, dosáhl v něm 32. běžeckého času. „Nebyl to sice extra úprk, ale neregistroval jsem žádný problém.“

Při ležce minul jeden terč.

A zhruba o půl kilometru dál to na trati začalo.

„Najednou jsem cítil, že jsem totálně zesláblý. Když jsem přijížděl na stadion ke stojce, sotva jsem ovládal pohyby těla. To se mi ještě nikdy v životě nestalo.“

Jakmile se pokusil zaujmout pozici na stojku, bylo ještě hůř.

„Hlava se mi motala, v očích jsem cítil obrovský tlak. Absolutně nevím proč. Sundal jsem flintu a měl problém ji jen držet před sebou. Hrůza!“

Minul další dva terče, vydal se do třetího kola. V něm se jeho kolaps završil.



“Už mě nebolela jen hlava, ale i břicho. Jakoby celé mé tělo najednou kolabovalo. Jakýsi black out.“

Oznamoval členům týmu, rozestaveným u trati, že je zle. Výrazně zpomalil. „Poslední kolo jsem víceméně jen obešel, a přesto jsem se pak za cílem ani nemohl zvednout ze země.“

Mistrovství světa v biatlonu v Östersundu (Švédsko): Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 24:37,6 (1 trest. okruh), 2. Loginov (Rus.) -13,7 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -16,5 (0), 4. Pidručnyj (Ukr.) -16,8 (0), 5. Desthieux -24,8 (0), 6. M. Fourcade (oba Fr.) -32,5 (0), 7. Bjöntegaard (Nor.) -34,8 (0), 8. Lesser -44,7 (0), 9. Peiffer (oba Něm.) -47,3 (1), 10. Weger (Švýc.) -49,8 (0), ...30. Krupčík -1:48,7 (1), 44. Krčmář -2:08,6 (2), 65. Štvrtecký -2:48,1 (3), 92. Moravec (všichni ČR) -4:09,4 (3). Průběžné pořadí SP (po 19 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 996, 2. Loginov 699, 3. Desthieux 676, 4. Fillon Maillet 644, 5. Eder (Rak.) 595, 6. M. Fourcade 592, ...17. Krčmář 319, 28. Moravec 247, 48. Krupčík 81, 72. Šlesingr (všichni ČR) 22.

Statistika mluvila jasnou řečí. Ve třetím kole měl až 99. běžecký čas ze 103 závodníků, kteří sprint dokončili. Za jediné kolo ztratil 1:44 minuty, celkově na trati zaostával za vítězným Johannesem Bö o 2:54 minuty, což znamenalo 87. běžecký čas dne.

V součtu se střelbou se našel na 92. místě výsledkové listiny.

„Do cíle jen dojel, než aby závodil,“ glosoval trenér mužů Zdeněk Vítek. „Máme tu doktora, podívá se na Ondru. Snad to nebude nic vážného.“

Trojnásobný olympijský medailista Moravec už v úvodu tohoto ročníku Světového poháru laboroval na Pokljuce se žaludečními problémy. „Ale s ničím takovým, co se dělo dnes, žádnou zkušenost nemám. Ještě nikdy se mi nestalo, abych se před závodem cítil naprosto v pohodě, a během něj se mi na trati stalo tohle.“

V průběhu sezony se trápil. Občasné světlé chvíle, jakou bylo 8. místo v hromadném závodě v Novém Městě, střídala období tápání a hledání formy.

Proto volil odlišnou přípravu od zbytku týmu. Neodcestoval na zámořské závody Světového poháru a v únoru se tvrdě připravoval pod dohledem svého někdejšího kouče Ondřeje Rybáře v Novém Městě. „Na běžeckém pásu tu mám výborná čísla,“ hlásil odtud na konci tréninkového kempu.

Vzápětí se odjel rozzávodit na mistrovství Evropy v Raubičí, kde si střelecky i běžecky vedl nejlépe v úvodním vytrvalostním závodě, v němž obsadil 4. místo. Při dalších startech už se výkonnost zhoršovala.

Namísto týmového soustředění před šampionátem v norském středisku Os se potom opět připravoval sám v Česku, tentokrát v Jablonci. V úvodu östersundských bojů pak podal výborný střelecký výkon ve smíšené štafetě, když neminul ani jeden terč a dočasně vytáhl český tým ze 6. na 4. místo.

Nic nenasvědčovalo totálnímu selhání ve sprintu.

Nedělní stíhací závod bude nyní Moravec sledovat pouze jako divák. Do středy a vytrvalostního závodu, v němž je vicemistrem světa z roku 2017, má čtyři dny času, aby se dal dohromady.

„Momentálně jsem však ve stavu, že vůbec nevím, jestli budu vytrvalostní závod schopný ujet,“ přiznával. „Když si představím, že bych měl jet v takovémhle stavu 20 kilometrů, tedy dvakrát tolik co dnes, je mi z toho do breku.“