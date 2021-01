Je pro mě cizí, lépe znám i prodavače zeleniny než ji, postěžovala si sestra Bouchardové

MONTREAL/PRAHA Za tenistkou Eugenií Bouchardovou nestojí zrovna fungující rodina. Šestadvacetiletá Kanaďanka se se sourozenci prý od rozvodu rodičů moc nestýká a nikam je s sebou nebere. „Od desíti let ji vídám tak dvakrát do roka. Proto jsou mi lidé v supermarketu bližší než má vlastní sestra. Je to bláznivé, ale je mi téměř cizí,“ postěžovala si novinářům její sestra Beatrice.

Bouchardová vyrostla s rodiči a třemi sourozenci. Svým dvojčetem Beatrice a mladšími Charlotte a Williamem. Když bylo nejstarším děvčatům deset let, rodiče se rozvedli. Zatímco se Eugenie rozhodla žít s matkou, zbylí sourozenci zůstali u otce. „Naši rodiče se rozvedli, nebyli spolu šťastní. Od té doby žijeme odděleně,“ nastínila Beatrice v jednom z rozhovorů.

Na své slavné sestře nenechala nit suchou. „Je to docela vtipné, ale lépe znám i prodavače v potravinách než své vlastní dvojče. Rozhodně nejsme jednoduchá, šťastná a dokonalá rodina,“ postěžovala si. Hlavním důvodem jejich odcizení je prý rozchod rodičů. „Rozvod způsobil v rodině napětí, zvláště mezi mnou, Charlotte, Willem a naší matkou, stejně tak mezi Genie a otcem. Je to tak dodnes, vůbec to není dokonalé.“

Kromě toho, že svou sestru vídá jen sporadicky, jí vyčetla i to, že ji nikdy nepozvala na žádný svůj tenisový turnaj. Ač sama její zápasy nevyhledávala, přála si ji prý vidět ve finále Wimbledonu. „Musela jsem chodit do školy a také mám svůj vlastní život. A za druhé, kdo by to platil? Genie nikoliv. Ne, moje sestra mě nikdy nikam nevzala. Když jsem ji chtěla vidět hrát ve finále Wimbledonu, řekla mi, ať si koupím lístek a přiletím,“ řekla Beatrice.

Obě sestry však kromě vizáže něco společného přeci jen mají - lásku k sociálním sítím. Obě jsou velmi aktivní na Instagramu, kam v pravidelných intervalech vkládají své odvážné snímky. Právě vysoká aktivita na sociálních sítích je přitom slavné tenistce vytýkána, na úkor Instagramu podle fanoušků ‚fláká’ tréninky.

Pravdou je, že se jí na kurtech v poslední době moc nedaří, v žebříčku spadla z pátého místa, kam se dostala v roce 2014, až na současné 141.