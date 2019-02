Je to mé největší fedcupové vítězství, říká po výhře nad Plíškovou Rumunka Halepová

OSTRAVA Přes dvě a půl hodiny se tahaly o vítězství v 1. kole Fed Cupu mezi Českem a Rumunskem týmové jedničky Karolína Plíšková a Simona Halepová. Třísetový triumf 6:4, 5:7 a 6:4 nakonec slavila druhá jmenovaná, která poslala své barvy do vedení 2:1 na zápasy. Kateřina Siniaková však výhrou nad Mihaelou Buzarnescuovou srovnala na aktuálních 2:2.

Byla to bitva se vším všudy. Emoce, krásné výměny, občas i neposlušní diváci. A také zlobivý mikrofon, který rušil obě aktérky na startu třetí sady.

„Byl to kvalitní zápas, přesně tohle jsem čekala. Že to bude dlouhé a bude to mít kvalitu. Hrály proti sobě dvě dobré hráčky. Bojovala jsem až do konce a jsem samozřejmě smutná, že se to nepovedlo. Ale pořád cítím stejné sebevědomí. Jsem teď se svým tenisem spokojená,“ řekla po sedmé prohře v devátém vzájemném střetu Karolína Plíšková.

Karolína Plíšková

Ta udělala v souboji více nevynucených chyb než běhavá soupeřka (62 ku 38), na druhou stranu se skvěle dokázala bránit brejkovým šancím vítězky French Open 2018.



„Ale mohla jsem možná o něco lépe podávat, ona můj servis hodně dobře četla. Je tady přece jen pomalejší kurt, takže se hrálo všechno přes výměny. Ona je úžasný běžec a musím uznat, že hrála skvěle. Na konci druhého setu tam udělala pár chyb, ale jinak si držela svůj vysoký standard,“ přidala.

„Druhá sada mi příliš nevyšla, tedy její závěr. Ale na startu třetí jsem si vybojovala brejk a pak už se cítila silná,“ pronesla sedmadvacetiletý Halepová, která přišla na tiskovou konferenci až jako druhá. A její krajané předtím lehce tlačili do o rok mladší Češky.

„Nemáte z Halepové přece jen trochu blok?“ zněla jedna z otázek.

„Máme to 2:7, ale já se necítím na to, že to s ní mám takhle špatné. Vždycky je to s ní těžké, ale vždycky otevřené. Vždy mám šanci a hraju s ní ráda. Věřím si, že ji můžu porážet, i dnes to tak bylo,“ zněla odpověď od rodačky z Loun.



„Která z vašich kolegyň se vám jevila v týdnu lépe? Markéta Vondroušová, nebo Kateřina Siniaková.

„Obě hrají trošku jiný styl tenisu, ale přišlo mi, že na tom byla o něco lépe Markéta. Ale Kateřina to s Buzarnescuovou zvládá, takže to byla od kapitána dobrá volba,“ pronesla Plíšková s upřeným pohledem na obrazovku.



V tu chvíli Siniaková vedla na rumunskou v závěru první sady 5:4, aby duel nakonec dotáhla k vítězství 6:4 a 6:2.

Souboj tak bude muset rozhodnout debl. A zatímco český kapitán Petr Pála hodně před nedělí taktizoval, na druhé straně bylo minimálně pro čtyřhru jasno.



„Ne, nemám v plánu hrát. Máme silný tým, kterému věřím. Nastoupí Irina (Camelia Beguová) a Ana (Bogdanová),“ měla jasno Halepová, která následně dodala:

„Je to mé největší fedcupové vítězství. Stála jsem proti skvělé soupeřce, navíc Češky jsou v této soutěži neskutečné silné. Moc si ho cením.“