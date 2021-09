Joshua vs. Usyk: síla proti technice. Vítěz uzme tituly hned tří organizací

Co víkend, to zajímavý střet v nejsledovanější váhové kategorii.

Světové trháky – Joshua vs. Usyk a 9. října třetí souboj Tysona Furyho s Deontayem Wilderem o pásy WBC a The Ring Magazine (právě vítězové těchto bitev by se pak měli utkat spolu) – proloží souboj o volný český titul, který se uskuteční příští sobotu v Ústí mezi Tomášem Šálkem a Michalem Reissingerem.

Ale hezky popořadě.

V sobotu večer se rozburácí Tottenham Hotspur Stadium nikoliv zásluhou fotbalistů domácích „Kohoutů“, ale zásluhou boxerů.

Fight night fresh  pic.twitter.com/BcItRiCg4H — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) September 25, 2021

Galavečer před beznadějně vyprodaným hledištěm (60 tisíc lístků se prodalo za 24 hodin) je z mnoha ohledů historický.

Jen tak namátkou:

1. Poprvé se o titul mistra světa v těžké váze utkají olympijští vítězové z jedněch her, byť pochopitelně v jiných vahách.

2. Usyk se může stát teprve druhým držitelem tří titulů v křížové a poté i těžké váze. Před ním to dokázal jen legendární Američan Evander Holyfield.

3. Promotér Don King vymýšlel pro Muhammada Aliho všemožné duely, několikrát i pod otevřeným nebem. I přesto stihl „jen“ čtyři takové duely. Joshua jich bude mít po sobotě na kontě už pět.

„Po dlouhé době opravdu zajímavý zápas v těžké váze,“ souhlasí s výše popsaným Vasil Ducár, aktuální tuzemská jednička profesionálního ringu.

Pochopitelně a především kvalitami obou soupeřů. Jejich styly. „Joshua je hodně silový, má drtivý úder, Usyk je pověstný pohybem, aktivitou, už díky tomu ten zápas lidi zajímá,“ přidává Ducár.

Málokdo s ním nesouhlasí. Z fanoušků i expertů.

Právě kvůli síle britského hrdiny, který v týdnu před zápasem podepsal nový, doživotní kontrakt s promotérem Eddiem Hearnem, je v očích většiny favorit.

„Uvidíme po prvním kole, jestli je více boxerské umění, nebo síla. Myslím si, že hodně lidí bude překvapených,“ usmívá se pod vousy čtyřiatřicetiletý Usyk, který opět ukázal svoji výstřednost. Jak oblekem na tiskové konferenci, tak hlavně vizáží ve stylu právě propuštěného mafiána.

„Vždycky takový byl, ostatní byli na turnajích v šatně nebo rozcvičovně, nevěděls o nich, a on? Pustil si na plné koule tu svoji šílenou muziku, vyšel na chodbu a tam pobíhal, protahoval se a zpíval,“ vzpomíná na levorukého šikulu jeden z trenérů britského olympijského týmu Paul Wamsley.

Pokud nabýváte pocitu, že chráněnec ze stáje bratří Kličků bere duel na lehkou váhu, pak se pletete. Poprvé po čtyřech letech se před tímto duelem vrátil do jeho týmu Anatolij Lomačenko. Otec a trenér dalšího špičkového boxera Vasyla Lomačenka oba dovedl k olympijským i světovým zlatům, v profesionálech se ale od roku 2017 začal věnovat jen svému potomkovi.

„Ano, jsem větší, ale dle toho by byl nejvyšší muž planety mistrem světa. A takhle to nefunguje. Jsem připraven, fyzicky, ale především mentálně, uvidíte,“ dokazuje svými slovy ale i Joshua, že nic nepodceňuje.

Čí příprava a soustředění se v sobotu zhmotní ve vítězství?