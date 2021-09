Na výročí svatby nebyl doma. Manželce se boxer Usyk omluvil demolicí Joshuy a třemi pásy

Když se na začátku července utkali Britové s Ukrajinci na evropském šampionátu, byl to pro Albion jediný duel turnaje, který neodehrál na domácí půdě. Přesto vicemistři Evropy ve čtvrtfinále přejeli rivala 4:0. Pro Andreje Ševčenka, legendárního to kanonýra, to byl poslední duel na lavičce ukrajinské reprezentace.

V sobotu večer tentýž Ševčenko slavil s dalšími slavnými krajany v čele se starostou Kyjeva Vitalijem Kličkem v šatně stadionu fotbalistů Tottenhamu Hotspur velkolepý triumf Usyka.

Na britské půdě.

Proti domácí sportovní celebritě, dvojnásobnému mistru světa těžké váhy.

Proti muži, pro kterého měl být ten malý, o půl hlavy nižší soupeř s vizáží filmového Jokera jen dalším zákuskem v cestě za možná nejdražším boxerským zápasem všech dob proti krajanovi Tysonu Furymu.

„Jasně že fandím Joshuovi. Protože když porazím Usyka, nedává to takový sportovní a hlavně finanční smysl, jako když porazím Joshuu v jednom z těch velkých zápasů, které chtějí všichni vidět,“ hlásil manchesterský obr už před víkendem.

Po sobotě je zřejmé, že peníze na jeho účet potečou o něco pomalejším proudem, než si vysnil. Nebo možná taky ne.

„Zápasy s Furym nebo Deontayem Wilderem mě zajímají i bez pásů. Tituly jsou o dědictví, tyhle duely ale také, ač v nich tituly jsou, nebo ne,“ zaznělo od sesazeného krále na pozápasové tiskové konferenci.

Byl na ní smutný, zklamaný, nikoliv ale zlomený. Už ve chvíli, kdy za ním do šatny přišel Usyk, aby mu vrátil pásy federací WBA a IBO (organizace vyrábí novým šampionům nové), se s ním loučil se slovy: „Brzo se uvidíme.“

A nemyslel setkání na následné tiskovce, smlouva na duel obsahovala klauzuli o odvetě, pokud Joshua prohraje.

Joshua chce odvetu, na kterou má smluvně nárok

„Rozhodně ji aktivuji. Na 100, 110 procent. Tenhle zápas mi tolik dal, tolik mě naučil, není nezasažitelný. Najdu způsob, jak ho podruhé porazit,“ hlásil dvoumetrový obr z Watfordu.

Jen tak mimochodem, abychom dali razítko na slova Furyho o finančních rozdílech.

Joshua, který se poslední tři roky pravidelně (spolu s Furym či Mexičanem Canelem Alvarezem) objevuje v žebříčku nejbohatších sportovců světa dle časopisu Forbes, měl za sobotní zápas garantováno 15 milionů eur. Usyk tři.

A výrazný rozdíl nelze očekávat ani v případné okamžité odvetě. Profesionální box je především byznys, Joshua je marketingově globální sportovní hvězdou.

Nic na tom nezmění ani skutečnost, že díky Sky Sports a streamingovému gigantu mohli vidět jeho druhou profesionální porážku ve více než 200 zemí světa.

Je třeba dodat, že drtivou porážku. Bývalý šampion křížové váhy (do 91 kg) jej nenechal vydechnout. Neustále kolem britského obra tančil a k tomu přidával přesné údery z různých úhlů. Také proto postupem času vypadal šampion jako velký boxovací pytel, který není schopen soupeře zasáhnout svojí obávanou pravačkou.

„Joshua bojuje s těžkou vahou, která se hýbe jako střední. Tohle jsem nikdy neviděl,“ žasl během přenosu expert Roy Jones Jr., boxerský král přelomu tisíciletí, sám obdivován za skvělý pohyb.

„Snažil se přeboxovat šikovnějšího boxera místo toho, aby využil toho, že je větším chlapem,“ okomentoval výstižně 36 minut dění v ringu Leonard Ellerbe, výkonný ředitel stáje americké legendy Floyda Mayweathera.

Vezme si Joshua (nejen) jejich slova k srdci? To brzo zjistíme. A co do té doby bude dělat Usyk, kterému gratuloval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či bývalý král lehké váhy UFC, Rus Chabib Nurmagomedov?

„Chci domů, děti jsem od ledna neviděl. A také chci být se svojí ženou, právě dnes máme dvanácté výročí svatby,“ usmíval se ještě v ringu nový držitel prestižních titulů WBA, IBF a WBO.

S tolika krásnými pásy by mu manželka mohla odpustit, že nebyl na „jejich den“ doma...