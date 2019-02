Jsem rád, že jsem z F1 pryč, říká bývalý šampion. Přiznal, že se v kokpitu bál

MNICHOV / PRAHA Někteří sportovci hovoří o konci kariéry jako o „polosmrti“. Jinak to ale má nastavené bývalý šampion formule 1 Nico Rosberg. Pro německou televizi ZDF přiznal, že svého rozhodnutí nelituje a rozhodně by ho nevzal zpátky.

„Vůbec mi to nechybí, což je pro mě hrozně moc důležité,“ uvádí Rosberg. „Když se vrátím v myšlenkách zpátky, tak když jsem se rozhodoval, zda tenhle sport opustit, neměl jsem ani nejmenší představu o tom, co budu cítit třeba za další tři nebo čtyři měsíce.“

Bývalý německý pilot podotkl, že vypuštění závodů ze života, poprvé od útlých dětských let, nebylo dvakrát snadné.

„Úplně jsem s tím seknul. Něco předem daného v mém životě prostě zmizelo,“ vzpomínal. „Naštěstí kolem sebe mám svou rodinu a přátele, a rychle jsem našel novou životní cestu. A uznávám, že konec byl správná volba.“

Ve skutečnosti Rosberg během rozhovoru několikrát přiznal, že často cítí velkou úlevu, když si uvědomí, jak nebezpečný stroj ve své kariéře řídil. „Když vidím nějaké nebezpečné situace na trati, tak o nich přemýšlím stylem: ‚Jsem rád, že v tom autě nesedím.‘ Například když se závodí v Baku, kde se jezdí ve městě, a všude kolem vás je betonová zeď. Opravdu jsem se bál, ani zdaleka nejsem takový opovážlivec,“ ví německý závodník.

Nicméně světu rychlých aut se ani nyní nevyhýbá, byť do něj míří jako investor. A to v tzv. šampionátu budoucnosti, elektrické formule E. „Tohle mistrovství má obrovskou budoucnost. Jen za poslední čtyři roky se v něm protočila obrovská spousta peněz, ale žádný zisk, protože vše se vkládá do budoucna,“ dodává Rosberg, který ve formuli 1 skončil hned po zisku mistrovského titulu.