Je čas dát F1 sbohem. Alonsovu kariéru poznamenaly kontroverze s Hamiltonem

ABU ZABÍ/PRAHA Oblaka kouře se valila z cílové rovinky okruhu v Abu Zabí. Nebyla to však nehoda, ani hlavní roli nehrál mistr světa Lewis Hamilton, tím méně pak druhý v pořadí Sebastian Vettel. Všechny oči a telefony mířily k vozu Fernanda Alonsa.

Stáj mu pro jeho derniéru v královské kategorii nechala monopost nalakovat v barvách Asturie, tedy oblasti, odkud rodák ze španělského Ovieda pochází. Podobné pocty v minulosti dosáhl jen mistr světa z roku 1982 Keke Rosberg. A po svém posledním závodě Španěl výjimečné auto nešetřil, na horkém asfaltu driftoval a bavil diváky.



„Fernando je žijící legenda. Ještě předtím, než jsem začal ve formuli 1, jsem sledoval jeho fantastické umění. Budeme ho postrádat a světu motorsportu bude chybět,“ soudí Hamilton.

Alonso už po závodě nemusel auto šetřit.

Alonsovo jedenácté místo v poslední Velké ceně jen podtrhlo nevydařenou sezonu dvojnásobného mistra světa. Sedmatřicetiletý muž nerad prohrává a selhávání techniky v letošním monopostu McLarenu špatně snášel. „Myslím si, že kdybychom byli více konkurenceschopní, určitě by ve formuli 1 zůstal,“ podotkl šéf týmu Zac Brown.

V Schumacherově éře

Do světa F1 nakoukl už v sezoně 2001, v barvách Minardi jezdil rok, ale výsledky nebyly valné. A tak přestoupil do Renaultu. „Je velmi mladý a má obrovský talent. Vzali jsme si ho k sobě do Renaultu, aby neplýtval svým nadáním závoděním za jiný tým,“ prohlásil Alonsův agent a zároveň manažer týmu Flavio Briatore.

V barvách francouzského týmu se radoval ze svých největších úspěchů, a to v době, kdy závodili například Michael Schumacher či David Coulthard. Dva tituly z let 2005 a 2006 ho vynesly až k nabídce konkurence z McLarenu.

Do dobré organizace ale přišel ve špatný čas. Konkrétně v době, kdy do druhého auta britské značky usedl jistý mladík. Jmenoval se Lewis Hamilton. „Jedu formuli 1 prvním rokem a na voze mám dvojku. Je proto jasné, kdo je týmová jednička,“ snažil se zahladit bublající napětí Hamilton. Jeho kolega měl ale jasno. „Chápu, že jsem v britském týmu a Lewis je Angličan, ale musí všichni pracovat jenom pro něj?“

Dva kohouti na jednom smetišti nedělali dobrotu, a ač se oba celý rok střídali na pozici lídra šampionátu, z titulu se po posledním závodu radoval Kimi Räikkönen z Ferrari. I proto se španělský bouřlivák domluvil s vedením týmu na ukončení spolupráce a zamířil zpět do Renaultu. Za dvě sezony v jeho voze se však dostal na stupně vítězů jen čtyřikrát.

V roce 2010 se Alonso přesunul do italského Ferrari. Bookmakeři tipovali, že se ve své první sezoně v barvách týmu z Maranella dočká titulu. Jenže se objevil další talentovaný mladík. Němec Sebastian Vettel „vyrval“ Alonsovi titul z rukou vítězstvím v posledním závodě. V dalších ročnících skončil španělský závodník dvakrát druhý, jednou pátý a šestý.

Navíc Ferrari pro rok 2015 angažovalo právě Vettela, Španěl musel opět zamířit do McLarenu. To už jeho auta byla mimořádně nespolehlivá. „Mám asi v autě motor z vozu GP2,“ utrousil do přímých přenosů po celém světě během VC Japonska a začal se smiřovat s tím, že na třetí titul nedosáhne.

Po posledním závodě v Abu Zabí se ale už usmíval. „Je pro mě velká čest být tu dnes s vámi. Vždycky budu téhle show jménem formule 1 fandit,“ říkal.

Teď před ním leží další velká výzva – vítězství v závodu 500 mil Indianapolis, které mu chybí k zisku motoristické trojkoruny. Za ní se považují výhry v již zmiňovaném Indy 500, Velké ceně Monaka F1 a závodu 24 hodin Le Mans. Před ním se to povedlo jen Grahamu Hillovi před téměř půlstoletím.