Málem přišel o život, místo toho znovu pojede ve formuli 1. Tahle výzva nekončí, říká Kubica

ABÚ ZABÍ / PRAHA S výrazným odstupem skončil ve včerejším tréninku v Abú Zabí poslední, přesto měl Robert Kubica dobrou náladu. O den dřív totiž spolu se stájí Williams oficiálně oznámili, že se po více než osmi letech vrátí do šampionátu formule 1.

„To, že se příští rok vrátím do formule 1, je jedním z mých největších úspěchů,“ uvedl polský závodník, jemuž bude za dva týdny už 34 let. „Byla to výzva. Ale to, co se zdálo nemožné, se nyní zdá už možné. Tahle výzva teď končí, ale začíná nová, s Williamsem.“

Právě v Abú Zabí Kubica závodil v rámci královské kategorie zatím naposledy. Tehdy v roce 2010 skončil pátý. A netušil, jak dlouho si poté do formule nesedne.

6. února 2011 mu slibně rozjetou kariéru osudově přerušila děsivá havárie při rallye, která je vedle formulí jeho další velkou vášní. Během italského podniku Ronde di Andora téměř sešrotoval svou fabii. Při nehodě ztratil až pět litrů krve, utrpěl mnohačetné zlomeniny pravé nohy a horní končetiny – u ní mu dokonce hrozila amputace.

Lékaři ho operovali sedm hodin. V následujících dnech, týdnech a měsících podstoupil ještě další čtyři zákroky.

Dodnes není úplně v pořádku, zjizvenou pravou paži má viditelně pokřivenou a vyhublou.

Nikdy však nepřestal věřit, že se znovu objeví v F1. „Chci se vrátit co nejdřív a udělám pro to všechno, co bude v mých silách,“ prohlásil odhodlaný Kubica už záhy po nehodě.

Přes rychlé uzdravování a prvotní až nečekaně příznivý vývoj se ovšem jeho cesta k návratu zasekla. „Ale nehodlám se jen tak vzdát,“ neslevoval ze svého cíle, zatímco sbíral úspěchy v rallye a dalších kategoriích a koketoval s několika týmy ve formuli.

Loni v červnu testoval pět let starý monopost Renaultu, za nějž závodil před nehodou naposledy, stáj mu však další příležitosti nedala.

Naopak lano mu hodili z Williamsu, jehož duo Lance Stroll - Sergej Sirotkin se letos vyloženě trápí. Slavný tým mu slíbil pravidelné testování a letos tři tréninky v rámci víkendu Velkých cen.

Ve čtvrtek se pak dočkal chvíle, k níž směřoval celé své snažení posledních let. V tradiční stáji utvoří pro příští sezonu závodní dvojici s britským nováčkem Georgem Russellem.



„Dostat se až do tohoto bodu byla určitě dlouhá cesta, ale tato výzva nekončí tímto oznámením. Nebude to snadné, ale s tvrdou prací a odhodláním budeme George a já spolupracovat, abychom pomohli týmu se posunout nahoru. Tento rok byl náročný, ale hodně jsem se naučil. Také bych rád poděkoval všem, kdo mi v těžkých obdobích mého života pomohl, a siru Frankovi s Claire (Williamsovi, šéfové stáje – pozn. red.) za tuto příležitost,“ sdělil Kubica, jemuž k dvouleté smlouvě u britské stáje pomohla i finanční injekce od polské státní ropné společnosti Orlen, která do Williamsu pošle až deset milionů eur.

„Jeho oddanost týmu a práce během této sezony v pozadí byly nevídané. Stal se zavedeným a velmi respektovaným členem týmu Williams,“ řekla Claire Williamsová. „Neoblomnost jeho odhodlání je pozoruhodná. Ztělesňuje bojovného ducha Williamsu.“

Takhle Kubica havaroval v roce 2007:



Pokud se tedy nic vážného nestane, pojede Kubica v polovině března závod formule 1 po dlouhých osmi letech, čtyřech měsících a třech dnech. Podporu mu vyjadřují i jeho rivalové.

„Byl to ohromný talent. Uvidíme, jaký výkon podá on i jeho vůz, protože jsme viděli jen pár testů. Ale pokud je stoprocentní, bude úžasné ho sledovat,“ vítá ho zpět Fernando Alonso, který se však kvůli ukončení kariéry s Kubicou mine.

„Je Robert starší než já?“ reagoval na oznámení Polákova návratu třiatřicetiletý Kubicův vrstevník Lewis Hamilton. „Perfektní. Jsem šťastný, že se vrací. Fernando odchází, takže teď zůstanu třetím nejstarším,“ pokračoval britský pilot s úsměvem. „Ale vážně. Má za sebou těžké roky a je super, že dostal šanci. Bude vzrušující pro celý náš sport vidět ho znovu v akci,“ dodal Hamilton, jenž letos získal už pátý titul mistra světa.