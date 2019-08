Juniorky vstoupí do basketbalového ME. Na domácí prostředí se moc těším, říká trenér Scalabroni

Klatovy/Praha Celkem těžká skupina, v níž postupně narazí na Rusko, Švédsko a Polsko, čeká na české basketbalistky do 20 let ode dneška do pondělí. A přestože z ní jdou do play off všechny týmy, není radno skončit na chvostu. To by cesta turnajem mohla záhy skončit. „Pokud budeme ve skupině čtvrtí, čekají na nás v osmifinále nejspíše favorizované Francouzky, takže musíme k zápasům přistoupit tak, jako by se o postup hrálo,“ velí americký kouč českého výběru Ken Scalabroni.

Basketbalová legenda Horáková: Domácí prostředí by mělo holkám pomoct. Budu jim držet palce První soupeř z Ruska, kterého Češky vyzvou dnes od 18 hodin, budí tradičně velký respekt. I přesto, že na loňském šampionátu skončil až třináctý. „Viděli jsme je v několika přípravných zápasech a je to opravdu velmi silný tým. Budeme muset podat náš nejlepší výkon, abychom měli šanci uspět,“ ví trenér a dodává i konkrétní pokyny.

„Musíme si dávat míč ještě o trochu lépe z ruky. Jestli chceme mířit vysoko, musíme se od konce přípravy ještě zlepšit,“ připomněl Scalabroni závěrečné zápasy před šampionátem, kdy český tým přes jasné výhry nad Finskem (64:55 a 75:36) a Portugalskem (63:37) nebyl úplně spokojen se svým výkonem. „Klíčové je i doskakování, které nám v přípravě šlo, ale hráli jsme často proti menším týmům. Například Rusky nebo Švédky budou extrémně silné pod košem a čeká nás těžší práce,“ upozorňuje Scalabroni. Kromě svých výkonů se Češky budou chtít opřít také o podporu domácího publika. „Jejich pomoc bude záležet jen a jen na nás. Pokud budeme hrát s energií a nasazením, lidi za námi budou stát. „Pokud budeme jak mrtvé ryby bez emocí, lidé odejdou domů a už nepřijdou,“ burcoval v rozhovoru pro LN Scalabroni. „Já se třeba na domácí prostředí strašně moc těším, navíc je to pro mě poslední rok s mládeží a poslední turnaj před odjezdem na univerzitu do USA, a doufám, že to bude super,“ těší se křídelnice Kristýna Brabencová, nová posila univerzitního zámořského týmu South Florida. „Jakmile víte, že vám celý stadion přeje úspěch, tak vás to žene kupředu. Úspěch závisí na spoustě věcí, ale domácí prostředí by mělo holkám jen pomoct,“ říká někdejší reprezentační opora Hana Horáková, která v roce 2010 s ženským národním týmem v euforické atmosféře došla až do finále mistrovství světa. „Tehdy jsme nadchli Česko a doufám, že se to holkám povede taky, i když asi v trochu menším měřítku. Budu jim držet palce.“