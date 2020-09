Kde si hoví tenistky. VIP lóže mají letos na US Open netradiční nájemníky

New York Roušky. Dojíždění. Zákaz přibližování. Pobyt v bublině na US Open je spíš pruda. Až na jednu výjimku... Obyčejně se odtud kochají pohledem na modro-zelenou scénu zvlášť movití podnikatelé nebo celebrity. V lóžích pro zvlášť důležité návštěvníky největšího tenisového stadionu na světě se popíjí, klábosí, ochutnávají se všelijaké laskominy a třeba se i domlouvají zatraceně velké obchody. V neveselých pandemických časech ovšem do Centra Billie Jean Kingové nesmějí ani tihle nejprominentnější diváci.