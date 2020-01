Kdo z vás ho zná? Fenomén Turné čtyř můstků Lindvik při své premiéře září, nedávno přitom ještě dělal DJ

innsbruck/praha Společně se svými norskými týmovými kolegy poskakoval po dojezdové ploše, kolem něj bouřilo dvacet tisíc lidí. Skokan Marius Lindvik opanoval závod v Innsbrucku a na Turné čtyř můstků si připsal už druhé vítězství. „Další úžasný den,“ radoval se.

Před Turné čtyř můstků nepatřil mezi favority. Norové spoléhali na zkušenější trio Johanna Andrého Forfanga, Daniela Andrého Tandeho nebo Roberta Johanssona.



Od jedenadvacetiletého Maria Lindivika se čekalo, že bude při své první účasti ve slavném skokanském miniseriálu spíše sbírat zkušenosti.

Jenže tenhle norský mladík všechny překvapil.

Při prvním závodu v Oberstdorfu ještě za nejlepšími zaostal. Skončil desátý a na prvního Rjoje Kobajašiho ztratil přes 26 bodů.

To na Nový rok v Garmisch-Partenkirchenu už oslavil vítězství, své premiérové ve Světovém poháru. Navíc v úvodním kole skokem dlouhým 143,5 metrů vyrovnal rekord můstku.

„Jsem šťastný,“ zářil poté v cíli. „Vůbec nevím, co říct… Je to něco speciálního.“

A svou formu si přenesl i do další zastávky v rakouském Innsbrucku.

Průběžné pořadí Turné Po třech závodech

1. Dawid Kubacki (Pol.) 830,7 bodů

2. Marius Lindvik (Nor.) 821, 6 b.

3. Karl Geiger (Něm.) 817,4 b.

4. Rjoju Kobajaši (Jap.) 817 b.

5. Stefan Kraft (Rak.) 798,6 b.

Ovládl páteční kvalifikaci, v sobotu pak v hlavním závodě předvedl nejlepší výkon prvního kola. Viktora Poláška, svého soka ve vyřazovací fázi, přeletěl o 20 metrů.

V obtížné druhé části, v níž déšť a vítr komplikovaly jízdy favoritů, svou vedoucí pozici udržel a po třech dnech se mohl radovat znovu.

K tomu se navíc posunul na druhou příčku celkového pořadí Turné a pokud v neděli postoupí do finálového klání v Bischofshofenu, teoreticky ještě může v pondělí zaútočit i na to nejcennější umístění.



„Bylo to opravdu těžké, jsem rád, že jsem zvítězil. Dostal jsem se do formy, doufám, že to tak bude pokračovat,“ líčil pro web lyžařské federace FIS.

„Je příjemné si teď prohlížet celkové pořadí, ale mezi mnou a prvním Dawidem Kubackým je celkem velký rozdíl (9,1 bodů). Nesnažím se myslet na celkové vítězství, nějakou šanci však mám,“ doplnil.

Nejen skokan, ale i hudebník

Ve Světovém poháru debutoval ve svých sedmnácti letech v norském Lillehammeru, na další start v nejprestižnějším seriálu si však musel počkat další tři roky.

Mezitím získával zkušenosti v Kontinentálním poháru.

A také rozvíjel svou vášeň pro muziku.

Pořídil si mixážní pult. Začal se učit hrát, vytvářel své vlastní hudební skladby, dokonce měl v Norsku i několik veřejných vystoupení.

„Teď je to pro mě ale spíše koníček. Se sportovní kariérou je to těžké skloubit,“ podotkl.

Že je nadějným skokanem, prokazoval už jako mládežník.

Na olympijských hrách mládeže v Lillehammeru 2016 získal na středním můstku stříbro, v roce 2018 opanoval při juniorském mistrovství světa individuální soutěž, v Kontinentálním poháru se zase pravidelně umisťoval na stupních vítězů.



Postupem času si vysloužil místo v norském A-týmu.

„Jeho výhodou je, že si nedělá hlavu s ničím jiným než se svým skokem. Soustředí se pouze na něj a nevyrušují ho věci kolem,“ vyzdvihuje svého svěřence norský trenér Alexander Stöckl.

Druhý start ve Světovém poháru si připsal v minulé sezoně v polském Zakopaném a hned z toho byly první body za osmé místo.

V aktuálním ročníku se v prosinci poprvé postavil na stupně vítězů, když v německém Klingenthalu skončil třetí.

A zanedlouho se Lindvik na Turné dočkal i prvních vítězství.