Kejval o letu do Tokia: ČOV je ochoten jednat o odškodném, šéf NSA Neusser předvedl dno

Vyšetřování stále probíhá, bude se jednat o kompenzacích, blízké kontakty měli v režii Japonci. To jsou hlavní zjištění z tiskové konference, na níž předseda ČOV Jiří Kejval popisoval situaci kolem leteckého speciálu do dějiště olympijských her v Tokiu, na jehož palubě došlo k šíření covidu-19. „Chápeme, že to byl průšvih. Zjišťujeme, kde jsme udělali chybu, aby se to neopakovalo,“ uvedl Kejval.