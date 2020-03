Kejval o naději v olympijské hry: Je až za čtyři měsíce, pořád věříme na 100 %, že se uskuteční

Praha Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval věří, že i přes pandemii koronaviru se v létě uskuteční olympijské hry v Tokiu podle plánu. Český funkcionář, který působí i v Mezinárodním olympijském výboru (MOV), si ale uvědomuje, že situace je složitá. A to i v Česku, kde byl dnes vyhlášen nouzový stav a omezeny byly i sportovní akce.

„Nemáme žádný plán B, tak se nemáme čeho obávat. Dnes se zapálil olympijský oheň, tak pevně věříme, že 24. července pochodeň zapálí i olympijský oheň v Tokiu,“ řekl Kejval novinářům.



Jako člen marketingové komise MOV se komplikacemi spojenými s koronavirem už delší dobu pravidelně zabývá. „Řešíme to na denní bázi. Jednáme s partnery, kteří financují olympijské hry. Nebudu lhát, je tam celá řada obav, celý hospitality program čeká, co bude dál. To je všude na celém světě,“ konstatoval Kejval.

Řada sportů vrcholné akce průběžně ruší. „Občas se lidi ptají, jestli to není dobré teď zastavit, aby se neutrácely peníze. Ale 90 procent peněz už je utracených, to by byla velká chyba cokoliv dělat. Olympiáda začíná 24. července a my v tento okamžik věříme na sto procent, že se uskuteční,“ řekl bývalý úspěšný veslař.

Kejval si ale uvědomuje, že situace se mění každý den. „Nemá smysl pod vlivem emocí dělat unáhlená rozhodnutí. Jsou čtyři měsíce do začátku, to je relativně hodně času z hlediska charakteru epidemie. Pevně věříme, že se to podaří dát dohromady,“ řekl Kejval.

Reálné podle jeho slov není ani posunutí termínu olympiády například o rok. „Dneska je tam postavené sídliště, které má nějakých 17.000 postelí, a to tam nemůže několik let stát a chátrat. Do toho stadiony, to je tak složitá logistická operace..., samo Japonsko se na ni podle slov premiéra Abeho chystalo 20 let. Vlastní výstavba trvala sedm let,“ podotkl Kejval.

Jednotlivé sporty ale už jistě budou řešit problémy s kvalifikacemi. Řada akcí, na kterých měla být ve hře účastnická místa, byla zrušena či přesunuta na pozdější termíny. Další to nejspíš čeká. „Ještě před pár dny se myslelo, že by se mohly kvalifikace udělat na americkém kontinentě. Dneska vidíte, že ne. Není to problém jen střední Evropy, ale globální. Umím si představit, že v řadě států to může být uděláno administrativním krokem,“ řekl.

Čeští sportovci ale nyní budou řešit i tréninkové problémy doma. Po vyhlášení nouzového stavu budou omezeny i provozy sportovišť. „To je fatální. Musíme se kouknout, co to nařízení znamená. Je formulované obecně a platí pro veřejnost. Ale my potřebujeme vědět, jak to platí pro vrcholové sportovce. Potřebujeme vědět, jestli sportovci můžou chodit do práce a využít sportovní zařízení,“ uvedl Kejval.

ČOV se proto chystá spojit s příslušnými ministerstvy. „Kdyby se ukázalo, že mají být třeba zavřené plavecké bazény, kde se mají naši plavci připravovat na olympiádu, to by byl problém. Věřím ale, že takhle to nařízení nebylo formulované nebo myšlené,“ přál si Kejval.

Současnou situaci označil za nejhorší, jakou jako sportovec či funkcionář zažil. „Jsem veslař, zažili jsme povodně, mysleli jsme, že je konec veslařského světa. Když vám ale jde velká voda, víte, že brzo opadne. Tady nevíte, kde je toho konec. Je to nepříjemné ze všech stran. Ale díváme se na to pozitivně. Je dobré, že se to neděje jen u nás, ale po celém světě, všichni se s tím musí vyrovnat. My se snažíme respektovat všechna nařízení a v rámci situace hledat nejvhodnější řešení,“ dodal Kejval.